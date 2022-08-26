【智慧城市】資科辦「智慧城市」巡迴展覽　走遍九龍新界展示《香港智慧城市藍圖2.0》

▲ 政府資訊科技總監辦公室一連四星期，在不同地區舉辦「智慧城市」巡迴展覽。（資科辦提供圖片）

疫情下全球加速智能化，香港也不例外，「安心出行」是例子之一。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）今日（26）起一連4星期，在不同地區舉辦「智慧城市」巡迴展覽，讓市民更了解未來香港城市智慧化發展。



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巡迴展覽展示《香港智慧城市藍圖2.0》（《藍圖2.0》）內多項智慧城市措施，包括「智方便」、城市儀表板、Wi-Fi連通城市計劃、「HA Go」流動應用程式遙距醫療服務，以及多功能智慧燈柱試驗計劃。



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在展覽設體驗區內，市民可以透過擴增實境技術遙距體驗時光穿梭「城市景昔」，欣賞以360度呈現的香港今昔全景圖像。亦可透過即場示範，了解如何運用城市儀表板的即時互動圖表和地圖便利日常出行及生活。現場亦設有「智方便」登記櫃台，參觀人士可即場登記或升級「智方便+」，方便快捷接通超過210項政府及公私營機構網上服務。

資科辦在未來四個季度將會在不同地區舉辦「智慧城市」巡迴展覽，首次季度巡迴展覽的地點及日期如下：

1) 荃灣愉景新城一樓中庭

日期：8月26日至29日

時間：10am-8pm

2) 深水埗海麗商場地下大堂

日期：9月1日至4日

時間：10am-8pm

3) 沙田恆安商場二樓平台

日期：9月8日至11日

時間：10am-8pm

4) 觀塘大本型二樓

日期：9月15日至18日

時間：10am-8pm



是次展覽亦包括「智方便」獎賞計劃，市民可在展覽期內即場登記「智方便」及以「智方便」流動應用程式獲取獎賞計劃電子印花，領取紀念品。歡迎市民參與。



編輯：梁巧恩



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