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【iM話理知】本地升學VS海外升學 家長如何作理財準備

iMTV＋ 19:30 2022/08/26

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00:40 本地海外升學
01:40 升大學的問題
11:40 大學學費
22:20 對大學生建議
33:30 需要注意收費
36:25 如何選擇保險
45:25 Q&A

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