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【業績｜物管股】新城悅服務半年核心淨利潤升約30%　毛利率跌1.6個百分點

股市 17:16 2022/08/26

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【業績｜物管股】新城悅服務半年核心淨利潤升約30%　毛利率按年跌1.6個百分點

新城悅服務 （01755） 公布，截至6月底止，上半年收入按年升31.4%至24.7億元（人民幣，下同），期內核心淨利潤達3.6億元，按年升30.1%，惟純利按年跌21.2%至2.3億元，主要受投資房地產類美元債價造成1.5億元損失所影響。上半年毛利按年增加24.6%，但毛利率按年跌1.6個百分點至29%。

社區增值服務收入按年升逾1.1倍

物業管理服務為公司收入增長動力，期內收入按年急增51.4%，至13.93億元，佔總收入比例達56.5%，為主要收入來源。

截至今年6月底，總在管面積按年淨增加約1870萬平方米，至1.72億平方米，其中來自第三方的面積佔比約為50.9%。合約面積為約3億平方米，按年淨增約1820萬平方米。

社區增值服務收入按年升逾1.1倍，至6.2億元，佔集團總收入佔比達25.3%，成為公司第二大業務。

公司指，受房地產行業整體影響，集團與房地產開發相關的服務收入出現下跌，其中智慧園區服務今年上半年收入按年大跌36.3%至1.74億元；開發增值服務收入則按年跌29.8%至2.74億元。

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編輯：葉志偉

港股 物業管理股 新城悅服務（01755）

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