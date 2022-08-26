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【東亞賣產】友邦完成收購藍十字並委任謝佩蘭為CEO　東亞9.7召董事會考慮派特別息

Hot Talk 18:04 2022/08/26

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友邦完成收購從東亞銀行收購藍十字股份，委任謝佩蘭為首席執行官。

友邦保險 （1299） 宣佈，已完成收購東亞銀行 （00023） 全資擁有的藍十字全部股份，以及寶康醫療的80%股份，並從Bioworld Investments Limited收購餘下20%的寶康醫療股份。

東亞銀行另外發公告宣布，會在9月7日舉行董事會會議，考慮批准派發特別股息。東亞表示，友邦已向東亞支付現金共約2.97億美元（相當於約23.31億港元，涵蓋該行出售藍十字（連同以往由藍十字承保的壽險保單組合）及寶康醫療股權的作價，以及早前與該行訂立的藍十字分銷安排。

銀保銷售協議拓展至非壽險領域

藍十字首席執行官將由謝佩蘭出任，她將直接向友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生匯報。友邦指，謝佩蘭將領導藍十字及寶康醫療，為友邦開拓具重大發展潛力的業務，並且積極推動其綜合醫療保健策略。擔任此職前，謝佩蘭為友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官，專責為友邦香港制定策略方向。

去年3月，東亞與友邦達成為期15年的人壽及長期儲蓄保險方案獨家銀行保險夥伴協議，覆蓋香港及內地，並於去年7月正式展開。東亞稱，隨著出售藍十字交易完成，此項合作亦拓展至非人壽保險領域。即日起，友邦將向東亞本港的個人銀行客戶群，獨家銷售非人壽保險產品，為期15年。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

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【東亞賣產】友邦逾21億購東亞旗下藍十字保險及寶康醫療80%股份　合作延伸至非人壽保險領域

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記者：余倩敏

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港股 保險公司 香港 收購 藍十字 東亞銀行（00023）

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