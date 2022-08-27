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【劉‧住保鮮期@iM網欄】「紅棉」加「竹鶴」 今年中秋送禮有驚喜

名人薈萃 10:00 2022/08/27

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每年中秋佳節前夕，各大酒樓、餐飲機構、酒店、餅店甚至外國朱古力品牌，都必定在中秋月餅這塊兵家之地上各出奇謀，爭奪市場份額。要特圍而出，公司Marketer的創意心思誠意絕對不可少。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

在今年芸芸月餅送禮之選中，筆者選擇了具備以上特圍條件的香港高級中式食府「紅棉」，還有本地知名飲食集團LUBUDS聯乘日本著名威士忌酒廠「竹鶴」首次推出的月餅禮盒，分別名為「『嚐酒‧品月』豪華限量版中秋月餅禮盒」及「紅棉中秋迷你月餅禮盒」。

中秋月餅象徵團圓的味道，而威士忌則代表歲月的韻味。原來日本竹鶴純麥威士忌配搭不同口味的月餅，可以沒有一絲違和感。皆因它是由日本釀酒廠 「Nikka」在2000年製作，這二十二年佳釀更以酒廠創辦人「竹鶴政孝」之名命名，藉此紀念這位將威士忌釀造技術引進日本的第一人。據筆者所知，「竹鶴」是分別採用余市蒸餾所及宮城峽蒸餾所，兩者長期熟成的麥芽威士忌原酒調配而成。所以，酒質個性分明，同時揉合豐富果香、雲呢拿及焦糖味，入口柔順而平衡。

當大家一邊品嚐味道獨特的咖啡奶黃月餅、近年備受追捧的陳皮豆沙月餅、經典細膩的蛋黃白蓮蓉月餅，以及清新爽脆的無花果果仁月餅，同時邊呷着典雅香醇的「竹鶴」，你會頓然發現日本威士忌竟可將月餅的味道發揮得如此淋漓盡致。而筆者的首選是「迷你咖啡奶黃月餅」及「迷你無花果果仁月餅」，因為醇香咖啡配搭經典奶黃，勾勒出完美柔滑口感，幼滑濃香餘韻十足。此外，由酸甜鳳梨醬與頂級土耳其無花果乾、杏脯乾、小紅莓乾、合桃、杏仁及腰果製作而成的無花果果仁月餅，每一口月餅都香甜煙韌營養十足，而當筆者再呷一呷一小杯威士忌時，筆者又開始懷疑人生⋯⋯原來是可以如此簡單美好。

    點擊圖片放大

家中高層喜歡經典口味，筆者當然選擇四款創新傳統口味互相輝映的「紅棉中秋迷你月餅禮盒」。因為它是高級中食府「紅棉」的自家出品，由於筆者認識行政總廚，知道月餅是由本地師傅貫徹紅棉精神匠心製作。師傅更嚴選優質材料如遠年新會陳皮、頂級靚紅豆、甘香鹹蛋黃和優質蓮子等，用心製作靚月餅，叫筆者怎麼不捧場？送禮當然要大方得體，而這款月餅禮盒上深淺不一的紅花，象徵紅棉盛放，鮮紅主調又倍添節日氣氛。整體而言，可以說是送禮的放心，收禮的開心。每年的月餅送禮選擇困難症，筆者今年終於透過LUBUDS choice的網店解決了。開心預祝大家都中秋節快樂！

【溫股知新】港股仍未跌夠  科技股莫強求

作者劉泳錡_簡介：
曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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