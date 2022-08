【劉‧住保鮮期@iM網欄】「紅棉」加「竹鶴」 今年中秋送禮有驚喜

每年中秋佳節前夕,各大酒樓、餐飲機構、酒店、餅店甚至外國朱古力品牌,都必定在中秋月餅這塊兵家之地上各出奇謀,爭奪市場份額。要特圍而出,公司Marketer的創意心思誠意絕對不可少。

在今年芸芸月餅送禮之選中,筆者選擇了具備以上特圍條件的香港高級中式食府「紅棉」,還有本地知名飲食集團LUBUDS聯乘日本著名威士忌酒廠「竹鶴」首次推出的月餅禮盒,分別名為「『嚐酒‧品月』豪華限量版中秋月餅禮盒」及「紅棉中秋迷你月餅禮盒」。

中秋月餅象徵團圓的味道,而威士忌則代表歲月的韻味。原來日本竹鶴純麥威士忌配搭不同口味的月餅,可以沒有一絲違和感。皆因它是由日本釀酒廠 「Nikka」在2000年製作,這二十二年佳釀更以酒廠創辦人「竹鶴政孝」之名命名,藉此紀念這位將威士忌釀造技術引進日本的第一人。據筆者所知,「竹鶴」是分別採用余市蒸餾所及宮城峽蒸餾所,兩者長期熟成的麥芽威士忌原酒調配而成。所以,酒質個性分明,同時揉合豐富果香、雲呢拿及焦糖味,入口柔順而平衡。

當大家一邊品嚐味道獨特的咖啡奶黃月餅、近年備受追捧的陳皮豆沙月餅、經典細膩的蛋黃白蓮蓉月餅,以及清新爽脆的無花果果仁月餅,同時邊呷着典雅香醇的「竹鶴」,你會頓然發現日本威士忌竟可將月餅的味道發揮得如此淋漓盡致。而筆者的首選是「迷你咖啡奶黃月餅」及「迷你無花果果仁月餅」,因為醇香咖啡配搭經典奶黃,勾勒出完美柔滑口感,幼滑濃香餘韻十足。此外,由酸甜鳳梨醬與頂級土耳其無花果乾、杏脯乾、小紅莓乾、合桃、杏仁及腰果製作而成的無花果果仁月餅,每一口月餅都香甜煙韌營養十足,而當筆者再呷一呷一小杯威士忌時,筆者又開始懷疑人生⋯⋯原來是可以如此簡單美好。

家中高層喜歡經典口味,筆者當然選擇四款創新傳統口味互相輝映的「紅棉中秋迷你月餅禮盒」。因為它是高級中食府「紅棉」的自家出品,由於筆者認識行政總廚,知道月餅是由本地師傅貫徹紅棉精神匠心製作。師傅更嚴選優質材料如遠年新會陳皮、頂級靚紅豆、甘香鹹蛋黃和優質蓮子等,用心製作靚月餅,叫筆者怎麼不捧場?送禮當然要大方得體,而這款月餅禮盒上深淺不一的紅花,象徵紅棉盛放,鮮紅主調又倍添節日氣氛。整體而言,可以說是送禮的放心,收禮的開心。每年的月餅送禮選擇困難症,筆者今年終於透過LUBUDS choice的網店解決了。開心預祝大家都中秋節快樂!

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

