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【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論

科技 17:00 2022/08/26

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美國不時批評外國政府利用假新聞於網絡散播宣傳和虛假信息，但事實上，美國政府亦玩著同樣把戲。有社交媒體研究人員透露，美國政府長期於Facebook和Twitter，向俄羅斯、中國和伊朗網絡用戶散播親美言論。

【打擊錯誤資訊】反接種疫苗組織CHD　遭Meta強制關閉FB、IG帳戶

早前，Twitter和Meta宣布他們發現兩組相同的欺詐帳戶，透過其社交平台，傳播不實資訊。除將相關帳戶關閉外，兩家科企亦將涉事的部分數據與學術研究人員共享，當中包括146個Twitter帳戶所發出的 299,566條推文、39個Facebook個人資料、26個Instagram帳戶、16個Facebook專頁，以及2個Facebook群組的資料。

藉AI生成圖片　假裝帳戶由真人操作

社交網絡分析公司Graphika 和史丹福網絡觀察站（Stanford Internet Observatory，SIO），根據Twitter和Facebook提供的資料於本周三（24日）發布一項聯合研究指，這些帳戶多年來一直在散播一些批評或支持外國政府的政治內容。部分帳戶旨在看起來像由真人持有，並使用AI 生成的個人資料圖片。

該報告又指，相關的親美政治宣傳是針對在俄羅斯、中國和伊朗等地區的網絡用戶而散佈，當中更利用了大量虛假資料，並有理解相信活動已持續了十年或以上。

棄用複雜黑客技術

負責該報告的研究小組成員兼SIO員工Shelby Grossman表示，從以往分析過的眾多親俄羅斯假分身（Sock Puppet）知道其宣傳手法普遍較為直白，如發布「美國人正在敘利亞殺害平民」的言論。

而在是次研究中，她發現美國政府所使用的技術並不特別，除了沒有使用任何利用安全弱點的複雜黑客技術，和只使用簡單的AI生成技術外，甚至直接採用如俄羅斯般直白敘述方法，發表像是「俄羅斯正在敘利亞殺害平民」的言論。

雖然無法知道設立這些虛假帳戶的個人或組織的姓名，但報告提及，Twitter認為該些政治宣傳活動的「推定來源國」是美國和英國，Meta則聲稱政治宣傳訊息的「原產國」是美國。

【黑客入侵】逾8萬部海康威視監控鏡頭　漏洞存在一年仍未修補   

【軍事科技】外媒：俄羅斯建反衛星武器系統　可使間諜衛星「失明」

責任編輯：殷凱怡

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