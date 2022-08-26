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【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈

16:42 2022/08/26

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銀債將於下周五截止認購。

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銀色債券將於下周五（9月2日）截止申請，專家提醒60歲或以上的老友記，緊記5大要訣，切勿錯過政府向長者派錢逾千元的保本穩賺良機，包括︰

（1）忌在最後關頭申購：銀債於下周五下午2時截止，假如耆英不太熟習電子渠道申請，宜早一兩天入飛，萬一遇上密碼不符等問題，未能提交有效申請，也有走盞位，可改用其他方式認購。但須留意，眼下疫情反覆，分行或隨時縮短營業時間，甚至關閉，故此最後衝刺客須預留充裕的時間。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安今午（8月26日）回應本報查詢指，至今接獲逾500人申請，累積金額約7,000萬元，平均認購額約14萬元，最大額是100萬元。

（2）券商或提早一天截飛：俗稱長者iBond的銀債，今年的保證年回報創歷來新高，墊底息由3.5厘加至4厘，以每手（1萬元）收息400元計，3年穩袋1,200元。

銀債於9月9日公布分配結果，14日正式派發。銀絲族若透過銀行入票，申購金額即被凍資，若重錘客下注100手，百萬元或遭鎖資至9月14日才解禁，可取回向隅退款。

券商與銀行各出奇招爆搶客戰，例如輝立證券是鮮有的經紀行提供十成孖展認購，抽5手或以下享「3免」（零息、免按金及免手續費），貸款客不費分文落注，待獲發債券結果才須悉數繳款，堪稱零成本穩賺千元。

中銀香港料每人最多獲20手銀債【下一頁】

（3）勿重複認購：長者伉儷倘以聯名戶口下注，又或孝順子女藉數碼渠道已替家中長老抽銀債，須通知對方，慎防家人又親往分行入票，因重複申請而慘被取消資格。且應採大包圍策略，夫婦各自落注，以便人人有份，獲派每手銀債，3年坐享1,200元利息。

（4）毋須博盡瞓身落巨飛：銀債開售至今第4天，暫以工銀亞洲接獲大戶斥200萬元，掃200手，為最大飛，超過銀債個人分派上限的100手。其實，手頭鬆動的銀齡族，也毋須博盡落超級飛，畢竟去年最多只獲派14手，3年穩袋16,800元利息。

假如退休族已把強積金（MPF）轉買按證公司的退休3寶，比方公共年金或終身年金等，自製長糧，畢身積蓄變相已鎖死被縛。貪息族又想重錘買銀債，須先預留半年閒資作應急錢，以免失預算。

（5）未足歲也可申請：長者倘於今年底或明年才登六，邁向花甲之年，只要持有香港身份證，都可以認購第7批銀債，因金管局指凡是1963年或之前出生者也合資格。以去年底的統計，60歲或以上的銀齡人士約210萬名。

此外，比拼定期存款，目前跑贏銀債4厘保底息的定存，全屬短期存款，舉冠絕全城的7天年息6厘為例，由集友提供，門檻為5萬元，以存款上限500萬元計，速賺約5,700元。而中銀香港 （02388） 相同短存有4厘，恒生 （00011） 為4.5厘，但須兌換資金才享最高特惠息。

至於1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘居首，惟附帶條件較多，如指定理財戶成功完成特定的股票交易等，再做定存才獲獎勵加息。

港元定存低門檻最高5.5厘  跑贏銀債4厘保底息【下一頁】

再以中長期定存相較量，皆不敵銀債4厘包底息，現時南商338天有3.38厘，但入場費須300萬元。1年期最高息是大眾財務的3.3厘，起存額為50萬元；緊接其後是華僑永亨的3.18厘，門檻為20萬元，須擁有100萬元的理財總值。兩年期以招商永隆的2.85厘稱王。

凱基亞洲投資策略主管温傑認為，避險族抽銀債較做定期存款划算，可鎖定3年高息，中途離場亦允原價售回給政府，毋須擔心像iBond （04246） 或綠債 （04252） 的現價破發，跌穿底價100元。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，銀債認購反應熱烈，估計今年整體認購人數及金額均有機會創新高，預計每人將可分派到15至20手。

銀行與券商猛谷着數冀吸客，光大財富、星展、創興、渣打香港 （02888） 及建行亞洲，皆提供豁免多項手續費的「5免」。東亞 （00023） 、集友、華僑永亨、凱基證券、滙豐及招商永隆有「6免」。恒生、信銀國際、工銀亞洲、交銀香港、上商及花旗齊為「7免」。富邦和輝立享「8免」，大華繼顯、耀才 （01428） 及致富更多達「十免」。

券商更以厚賞作餌，耀才送藍籌股，新客開戶獲贈20股盈富 （02800） 及10股滙控股 （00005） ，轉倉客送10股騰訊 （00700） 等連串着數。致富證券派300元現金券，富途迎新獎賞更高達3,000元。

要是融資客想以小博大借錢抽銀債，輝立客許抽25萬元或以下，可借九成及孖展息1.98厘，須100元手續費。致富也提供九成孖展，限抽不多於10萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

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