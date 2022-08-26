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【內銀業績】交通銀行上半年按年多賺4.8%　信用減值損失增11.3%　內房不良貸款及不良率雙升

股市 16:39 2022/08/26

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交通銀行 （03328） 今年上半年純利440.4億元人民幣，按年增4.8%。每股收益0.55元人民幣，按年增1.9%。

上半年利息淨收入850.93億元人民幣，按年增8.4%；手續費及佣金淨收入246.54億元人民幣，按年跌1.3%；淨經營收入1435.68億元人民幣，按年增7.1%；信用減值損失368.27億元人民幣，按年增11.3%。

上半年淨利息收益率1.53%，按年跌0.02個百分點。截至今年6月底，不良貸款率1.46%﹐較去年底降0.02個百分點；撥備覆蓋率173.1%，較去年底增6.6個百分點；一級資本充足率12.2%，較去年底降0.81個百分點；核心一級資本充足率9.99%，較去年底降0.63個百分點。

按揭逾期餘額及逾期率雙升

截至今年6月底，房地產業不良貸款為94.03億元人民幣，不良貸款率1.9%，分別較去年底增加78.8%、0.65個百分點。個人貸款當中的按揭，逾期貸款餘額104.94億元人民幣，較去年底增16.6%，逾期貸款率0.69%，增0.06個百分點，而關注類貸款餘額亦較去年底增46.1%，關注類貸款率0.38%，增0.11個百分點。

業績公告又顯示，上半年集團資產減值損失375.17億元人民幣，按年增幅12% ，其中貸款信用減值損失345.92億元，按年增11%。管理層指，今年以來，百年變局和世紀疫情相互疊加，風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升， 集團按照最新發佈的銀保監會相關通知要求，更新減值模型各項參數以反映外部環境變化對資產信用風險的影響，同時加強風險識別，相應資產減值損失有增加，保持較好的風險抵禦能力。

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編輯：胡學能

港股 業績公布 國有內銀股 銀行 營收 純利 交通銀行（03328）

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