▲ 【亞洲電視ATV】亞視負面消息連環爆：上半年料蝕最多8800萬 前主席鄧俊杰再遭斬倉套近2570萬

亞洲電視控股 （00707） 周四（25日）發盈警，預計今年上半年虧損8400萬至8800萬元（人民幣，下同），較去年同期的虧損1672萬元大增402%至426%。

亞洲電視控股周五（26日）插6.45%，收報0.029元。

亞視解釋，虧損大幅擴大的原因是，去年同期確認出售附属公司協盛（石獅市） 染織實業有限公司收益约8084萬元，而今年上半年出售子公司出售萬方國際有限公司的20%股權則錄虧損約1151.4萬元。

鄧俊杰今年7月起被強制斬倉出售0.89%亞洲電視控股

近年亞視屢傳財困，其主要股東之一、前聯席主席鄧俊杰亦因涉及出售亞洲電視持股而捲入錢債官司。

據聯交所資料，鄧俊杰抵押部分手上亞洲電視持股，近年多次被承押人強制斬倉出售亞洲電視持股，單是今年7月起已被強制斬倉出售8855.8萬股或0.89%，套現約2567.99萬。

值得留意是，老對手電視廣播TVB （00511） 上半年淨虧損收窄21%至2.24億元。而後起之秀電訊盈科 （00008） 旗下ViuTV免費電視和相關業務上半年EBTIDA 7900萬元，而OTT業務EBITDA也轉錄盈利1800萬元。

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編輯：李哲毅