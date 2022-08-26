【港元定存】1年港元定存高息王3.3厘 賺息逾1.6萬

▲ 滙豐本周初上調3個月港元定存息。

▼ 點擊圖片放大

8月倒數，暫有14間大小行鬥加港元定期存款息，包括今天（8月25日）富邦調升1個月0.2厘，新息率至1.7厘。不過，要數最「噓冚」的是集中在本周一（22日），正值銀債開賣前夕，當天6行鬥加息，先策動前哨戰，滙豐（HSBC）搶短錢，調升3個月短存0.2厘，新息率至1.2厘。

而全周最矚目的，卻落在渣打香港 （02888） 身上，因這發鈔行驟升1年期0.2厘，至突破3厘大關，成為首間大型銀行提供此長息。

除了兩間發鈔行出招外，搶乘加息尾班車還有花旗、上商、信銀國際及大眾財務，以及小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank），騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）、大新 （02356） 等，皆連續兩周提高存息。

同樣，眾安（ZA Bank）為新用戶的定存獲額外加息1厘。TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）新推7個月年息享2.4厘。而集友亦新推快閃優惠，存168天（約5.6個月）享2.6厘，門檻為20萬元的新資金，上限1,000萬元，優惠至9月9日。南商則搶長錢，新推168天享3.08厘。

1年港元定存最高3.3厘 再現破頂息【下一頁】

專家拆解搶存戰加劇，因大小業界在月結前猛加息吸存，尤其是鬥搶跨年的大額新錢，且面對銀債4厘包底息的競爭。

檢視本周的高息榜，1年期呈大執位，大眾財務勁加0.3厘，至3.3厘，一躍榮登榜首，取代華僑永亨自8月3日雄霸冠軍的3.18厘，後者屈居阿二。上述「財仔」的門檻為50萬元，全期穩袋16,500元利息。而渣打的3厘息晉級亞軍，跟富邦看齊。工銀亞洲以2.95厘躋身第3位。緊接其後是東亞 （00023） 的2.88厘，亦位列5強。

半年期亦有變，大新加0.1厘，至2.9厘而升級第一。勇進的大眾財務，追貼富邦的2.8厘，呈雙亞軍。信銀國際提高0.2厘，至2.7厘而重返三甲，險勝工銀亞洲的2.65厘。

3個月期續以花旗的2.78厘居首，大新的2.5厘問鼎亞軍，大眾財務加至2.4厘，跟富邦及建行亞洲皆處於季軍。

1個月是滙豐的5厘最高，冠絕全城是集友7天年息享6厘。

全周吸存戰有4大焦點，分別為︰

（1）華僑永亨優待現有客戶，該行把388天享3.28厘，以及1年期的3.18厘的截止期，順延至8月底，須「華僑永亨宏富理財」客戶 、又或現有客戶升級至「宏富理財」，進場費為20萬元。

再者，增添全新成為「宏富理財」客戶的選擇 ，惟起存額為100萬元新錢。無論是新舊客戶，皆須存入新錢。此舉有別於其他同業的做法，通常是新客獲額外加息。

（2）發鈔行取態參差，滙豐自5月24日以來，3個月內已第6度加存息，也是龍頭發鈔行繼8月4日調升定存息以來，本月內一加再加。同樣，渣打也於8月份兩度上調存息。

相反，中銀香港 （02388） 減完又加，上周六（20日）全面減0.1厘；但放寬享特惠息的附帶條件，由合資格新資金結餘，改為現有資金已享特優年利率。

及至昨天，中資龍頭行又再推快閃限時優惠，如1年有2.4厘。中銀香港今午回應本報查詢指，現時所有個人銀行客戶，經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘 」1萬元，開立「特優定期存款（限時優惠）」享特惠息。該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發布最新定期存款利率。

（3）再現3個破頂息：除了大眾財務的1年期3.3厘息外，南商新推338天享3.38厘，創長息新高，打破華僑永亨388天的3.28厘。南商的起存額為300萬元新錢，上限3,000萬元，又提供門檻5萬元，存338天也有3.08厘，300萬元為封頂額。大新 （02356） 於颱風馬鞍襲港日，仍上調半年息0.1厘、至2.9厘，創同存期新高。

（4）花旗連續3周加息，本周一微升半年期0.05厘，至2.55厘，1年期略加0.02厘，新報2.73厘。

港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息【下一頁】

此外，單以發鈔行比拼，目前1年期以渣打的3厘冠絕發鈔行，中銀香港為2.4厘，滙豐是2.1厘。渣打另有相同存期享2.4厘，網上或手機銀行開立的門檻僅須1萬元，分行敘造要求100萬元。如以渣打1年期3厘息的入場費為200萬元，大戶穩袋6萬元利息。

半年期方面，中銀以2.3厘，跑贏滙豐的1.7厘，及渣打的1.3厘。3個月期，中銀報1.7厘，滙豐1.2厘，渣打僅0.7厘。

順帶一提，眾安在綫 （06060） 昨派中期成績表，顯示旗下虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）上半年收入按年升106.7%，至1.53億元人民幣，但支出同樣增至3.65億元人民幣，連同減值損失約2,468萬元人民幣，ZA Bank上半年虧損2.12億元人民幣，較去年同期擴大。

今年6月底止，眾安銀行貸款餘額逾40億元，存款額超過80億元，零售客戶數逾60萬。

首間虛銀眾安，縱未賺錢，但無阻「燒錢」作風，最近把獨贏百萬元的抽獎延至今年底。

展望後市，下周五（9月2日）銀債截止，市料凍資約500億元，或令月結的銀根稍緊，惟1個月拆息轉跌，新報1.8厘。

那邊廂，歐元跌穿1算，美元高企在108，市場關注港滙會否再轉弱。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月內料美滙指數見108.73 ，半年到1年再回落至103.93，兩年長期目標低見99.33。

美元高企難下，主因是佔八成比重的3隻外幣積弱，廖嘉豪預計，3個月內歐元低見0.99，半年到1年料重上1.05，長期目標為1.1。英鎊依次為1.18、1.2及1.28。日圓同期預測為131、127及122。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】銀債開賣前夕 渣打加1年港元定存至3厘

【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘

【人幣定存】半年人幣定存最高息2.6厘 8月至今減息浪加劇

緊貼熱門股變化，掌握最新形勢，立即免費使用《香港經濟日報》App

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源