  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地糧食品牌「十月稻田」遞表　傳集資23億元

新股IPO 19:38 2023/04/03

分享：

分享：

【新股IPO】內地糧食品牌「十月稻田」遞表　傳集資23億元

內地中高端糧食品牌十月稻田早前遞表，摩根士丹利、中金及中信建投國際為聯席保薦人。十月稻田2022年虧損擴大2.3倍至5.6億元（人民幣，下同）；非《國際財務報告準則》淨利潤按年增40.4%至3.6億元；收益按年增26%至45.3億元。

十月稻田業務包括於東北農產品種植、生產加工、全渠道品牌化一體化營運的公司，以大米為核心產品，亦有糙米等雜糧產品，整體毛利率按年增2.3個百分點至17.2%。大米產品去年佔集團收益79.9%，收益按年增25.3%至36.2億元。

十月稻田預期集資額將作增強與供應商合作；擴建產能及銷售渠道；提升品牌勢能；建設數字化中台系統；償還銀行貸款；以及一般營運用途。

據路透旗下IFR引述知情人士指，內地中高端糧食品牌企業十月稻田考慮今年來港上市，集資約2億至3億美元（約15.6億至23.4億元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：

【新股IPO】鍋圈據報來港集資逾23億元　最快本周遞表

【新股IPO】內地物流商京東產發遞表上市　盈利去年增49%、收入升1.9倍

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 集資 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　1個月港美息差達1.76厘

下一篇文章

【美團倉位】騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加　華興資本、旭輝控股最矚目
【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加　華興資本、旭輝控股最矚目
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【恒指夜期+北水】北水錄52億元淨流入　主力吸盈富基金騰訊沽美團　恒指夜期升23點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄52億元淨流入　主力吸盈富基金騰訊沽美團　恒指夜期升23點（不斷更新）
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款