▲ 【新股IPO】內地糧食品牌「十月稻田」遞表 傳集資23億元

內地中高端糧食品牌十月稻田早前遞表，摩根士丹利、中金及中信建投國際為聯席保薦人。十月稻田2022年虧損擴大2.3倍至5.6億元（人民幣，下同）；非《國際財務報告準則》淨利潤按年增40.4%至3.6億元；收益按年增26%至45.3億元。

十月稻田業務包括於東北農產品種植、生產加工、全渠道品牌化一體化營運的公司，以大米為核心產品，亦有糙米等雜糧產品，整體毛利率按年增2.3個百分點至17.2%。大米產品去年佔集團收益79.9%，收益按年增25.3%至36.2億元。

十月稻田預期集資額將作增強與供應商合作；擴建產能及銷售渠道；提升品牌勢能；建設數字化中台系統；償還銀行貸款；以及一般營運用途。

據路透旗下IFR引述知情人士指，內地中高端糧食品牌企業十月稻田考慮今年來港上市，集資約2億至3億美元（約15.6億至23.4億元）。

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編輯：陳韻妍