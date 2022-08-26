【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐

麥當勞最為經典的漢堡非巨無霸莫屬，自1975年隨著麥當勞落戶香港，多年來一直穩佔銷量榜前列位置，每年售出的巨無霸約500萬個。麥當勞近年重塑經典，使用「Best Burger」配方全面升級巨無霸，由即日起香港麥當勞更成為亞洲第2個城市採用「Best Burger」配方。

「Best Burger」轉用新配方的麵飽，入口煙韌鬆軟，味道微甜並帶有焦糖風味，質地鬆軟有彈性，表面呈現輕微光澤。另外麥當勞更調整烹調設備及引入新工具，烹調時更會直接把洋蔥粒加到牛肉餅上，使洋蔥能吸收肉餅裡的牛肉汁，令漢堡入口更惹味，並因應產品組合配以入口即溶芝士及爽脆切絲生菜，呈現出最優質的漢堡。

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為了回饋顧客支持，麥當勞由8月29日起更會推出「特價$33巨無霸套餐」優惠(原價$40起)，市民可以優惠價品嘗到「Best Burger」新世代巨無霸。此外，即日起麥當勞還有多款漢堡飽均升級改良為「Best Burger」，包括魚柳飽、芝士漢堡飽及雙層芝士漢堡。

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