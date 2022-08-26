【MPF】駿隆：8月強積金人均蝕3704元　港股基金年初起計挫近兩成

▲ 駿隆指8月份強積金人均蝕3704元。

駿隆公佈截至8月23日的8月份強積金表現，期內強積金人均虧損1.6%或3704元。按資產類別劃分，股票、固定收益基金及混合資產基金，8月分別蝕1.9%、0.7%及1.7%。年初至今起計，強積金整體虧損14%或36457元。股票、固定收益基金回報分別為負17.4%、負3.9%及負15.4%。

其中，港股基金及大中華股票基金，8月分別挫3.1%及跌2.6%。另外，強積金保證基金8月也錄0.7%跌幅。年初至計，港股基金回報為負19.6%，大中華股票基金回報為負24.1%。

駿隆指市場反映了對經濟衰退和進一步加息的擔憂，因此大多數基金資產在8月減少。

積金局回應指，過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今 年5月底，強積金自制度在2000年實施以來，年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8 %年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗 。

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記者：余倩敏