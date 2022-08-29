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【美團業績】美團逆市升3%　次季營收增16.4%　經調整溢利20.57億人幣　遠超預期（第二版）

股市 09:33 2022/08/29

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【美團業績】美團次季營收增16.4%　經調整溢利20.57億人幣　遠超預期

內地互聯網巨頭「ATM」之一、外賣及生活預訂平台美團 （03690） 周五（26日）收市後公布第二季業績，雖然上季內地多城實施疫情防控措施影響美團外賣生意增速，但美團6月底第二季度營收增16.4%至509.38億元（人民幣，下同），遠超預期的485.48億元。

美團現逆市升3%，報187元。

美團上季列賬淨虧損11.16億元，去年同期蝕33.56億元，好過預期的蝕32.45億元；經調整溢利20.58億元，去年同期蝕22.17億元，好過預期的蝕21.73億元。

內地疫情受控，美團估計，本地消費將恢復，核心本地商業分部將恢復正常增長路徑，會迎合消費者對本地商品及服務不斷變化的需求，並進一步加強消費者心智。美團又稱，將提供產品及解決方案，有效地幫助本地商家，尤其是中小型商家提高運營效率。美團提到，未來將繼續優化供給及履約。

美團管理層親自拆解次季業績，詳情可看【下一頁】

美團上季外賣交易筆數續增7.6%

值得留意是，美團上季經營數據繼續增長，外賣即時配送交易筆數達41.02億，按年增7.6%；交易用戶數目6.85億，按年增8.9%；活躍商家數目920萬，按年增18.5%。

美團指出，上季餐飲外賣及美團閃購業務的總訂單按年增長7.6%，雖然餐飲外賣業務受到疫情及管控措施的負面影響，尤其是在一線城市，訂單量在4月和5月受到嚴重影響，但在6月疫情得到有效控制後迅速恢復。

疫情催化消費者對即時配送服務需求 單位經濟有改善

疫情推動即時配送平台美團閃購高速增長，上季日均訂單量達到430萬，用戶數及交易頻次的增長使得訂單量顯著增加。

美團稱，疫情催化消費者對即時配送服務的依賴，消費者快速儲備生鮮食雜及生活必需品，需求端的激增帶動了平均訂單價格的增長，使得單位經濟模型有所改善。

到店、酒店及旅遊業務6月開始恢復 健身、寵物及生活服務強勁增長

不過，上季到店、酒店及旅遊業務受到疫情反覆的嚴重影響，美團稱，相關業務於6月開始恢復，公司也協助地方政府發放消費券以進一步刺激經濟復甦。

但美團指出，集團在次季調整平台上的產品和服務以迎合新趨勢，故健身、寵物及生活服務保持強勁增長，對疫情後本地服務的復甦及消費增長充滿信心。

此外，美團由第2季起更新業務分部結構，並分為1）核心本地商業（包括餐飲外賣和到店、酒店及旅遊分部，還有美團閃購、民宿以及交通票務）及2）新業務（包括美團優選、美團買菜、餐飲供應鏈「快驢」、網約車、共享單車、共享電單車、充電寶、餐廳管理系統及其他新業務）。

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