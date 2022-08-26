港雙胞胎英國GCSE同獲9A 南北成績差異擴大

被稱為英國會考的GCSE日前放榜，一對來自香港雙胞胎女留學生取得完全相同的好成績，在9科獲得最高級別分數。當地媒體亦指出，今次成績亦反映南北學生之間的差距持續擴大，特別是倫敦與北部地區。

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15歲的Nicola及Victoria Tsang為異卵雙胞胎，兩人自11歲便在英國女子學校Benenden School展開寄宿留生活。周四（25日）GCSE放榜後，兩人核對時發現大家成績完全相同，一度以為出錯。

但仔細檢查後，兩人發現科目細分有不同，確認兩姐妹考取同樣的9A成績。她們在生物﹑化學﹑中文﹑英文﹑英國文學﹑數學﹑音樂﹑物理及宗教同樣獲得最高級別的level 9，西班牙文及進階數學亦取得level 8。

英國於2015年改革GCSE計分標準，過往的A*改為level 8或9，level 7為以往的A，level 6或5為B，如此類推。今次兩名香港女留學生的成績其實在往年標準下，全數會被視為A*。

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根據官方數據顯示，倫敦考生獲得GCSE最高級別評分較英格蘭東北地區﹑東米德蘭茲及約克郡考生多45%，西北地區及西米德蘭茲考生亦大幅落後，趨勢更是自新冠肺炎疫情前已存在。反之，東南地區與倫敦考生的成績差距明顯較小。

今年獲得最高級別level 7以上的學生人數下降，數目仍高於2019年的20.8%。但教育政策機構指出，倫敦取得level 7以上的學生多達32.6%，明顯高於中部及北部地區，差距甚至超過2019年水平，警告倫敦與全英其他地區的差距持續擴大。

雖然保守黨政府提倡要提升全英考生成績，但有專家指GCSE成績顯示政府不止讓北英格蘭人失望，更讓眾多英國貧困家庭學生失望。

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責任編輯：吳漢培

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