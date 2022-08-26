▲ 【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元 私家車入滿油要4600元？

英國能源監管機構「天然氣和電力市場管制局」（Ofgem）表示，英國消費者電費賬單上限價格，自10月起加價80%，平均每個家庭每年電費將升至3,549英鎊（約3.28萬港元）。當局指，由於市場持續過於波動，因此不會預計明年1月電費上限的變動，但警告明年電費或會顯著惡化。

電費上限調高80%，將影響2400萬個家庭用戶，預期每年需額外繳付多590英鎊，而最新電費較去年10月的平均1277英鎊高近兩倍。Ofgem指，冬季天然氣價格較正常水平高15倍，一輛汽車要注滿汽油，約需400至500英鎊（約3702至4628港元）。

英國能源價格急升，令7月份通脹升至逾10.1%的40年高，部分經濟師預測，明年1月通脹會升至18%。

Ofgem行政總裁Jonathan Brearley表示，俄羅斯入侵烏克蘭，加上削減俄氣供應至歐洲，導致天然氣出廠價格急升，當局無法不將電費上限大幅調高，政府應該向市民提供支援，以緩和10月及明年電費上調的影響。

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編輯：陳韻妍