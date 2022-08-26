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【ET講股通】梁耀康：續吼業績股（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:55 2022/08/26

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市傳中美就審計底稿將達成協議，刺激中概股造好。恒指重越2萬關，開市報20138點，尾市暫升161點，報20130點，成交906億元。美團 （03690） 將於今日公布業績，績前升越2%、藥明生物 （02269） 升近5%、小米 （01810） 擬跟北汽 （01958） 合作生產電動車，分別升3.7%及19%。新能源車電池股贛鋒鋰業 （01772） 及東岳集團 （00189） 分別升近5%及9%。大市反彈續吼業績股，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：15 - 港股今日市況速覽
00：34 - 升市原因一：市傳中美就審計底稿達成協議   容許美國人員到港檢視審計底稿
01：25 - 升市原因二：內地除消出入境人員核酸檢測信息   憧憬內地放寬檢疫限制
02：35 - 美團 （03690） 今公布業績   績前升穿6月始下降阻力
05：20 - 龍湖 （00960） 績後市場收貨    連續6年滿足內地三條紅線要求
07：55 - 龍湖 （00960） 發債加持市場信心更大    內房問題未解決宜睇半年後前景
11：53 - 潛力股推介：福萊特玻璃 （06865）
18：00 - 青啤 （00168） 績後彈上    若失守72元有利潤先離場
20：00 - 申洲國際 （02313） 績差創10日低 毛利率跌幅較大
22：21 - 新秀麗 （01910） 留意會否回補上升裂口   再下跌有貨宜先止賺
24：01 - 友邦 （01299） 咩位可造淡？
27：24 - 騰訊 （00700） 咩位可put和下跌目標位？
29：13 - 港股收市市況速報 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3338152

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒**

 

責任編輯：霍耀堂

------

恒指全日升201點，收報20170點，大市成交1,027億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，市傳中美就審計底稿或達成協議，加上憧憬內地放寬對外防疫限制，港股延續反彈勢頭。

即將放榜的美團 （03690） 升2.6%，突破下降軌。阿里巴巴 （09988） 升2.1%。要留意，若A股無法重展升浪，港股亦恐乏力。另外，緊盯Jackson Hole年會發言。

業績股方面，市場對龍湖 （00960） 業績收貨，業績更反映內房行業情況未算太差，借貸成本亦不高，以及滿足三條紅線要求。內房負面消息相信續有來，故部署上，只宜分注、慢慢吸納。物管股亦可留意，如旭輝永升服務 （01995）

潛力股可吼福萊特玻璃 （06865） ，此股主要生產光伏玻璃，可望持續受惠國策。目標看30元水平，24元、23元止蝕。

青啤 （00168） 炒上，不宜追入，若失守橫行區底部，宜走貨。申洲國際 （02313） 受壓，可以放入觀察名單。新秀麗 （01910） 待回補上升裂口後考慮。

【「ET講股通」問股環節，包括︰友邦、騰訊。立即觀看】

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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