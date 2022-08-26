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【ET講股通】梁耀康：續吼業績股（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:14 2022/08/26

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市傳中美就審計底稿將達成協議，刺激中概股造好。恒指重越2萬關，開市報20138點，尾市暫升161點，報20130點，成交906億元。美團 （03690） 將於今日公布業績，績前升越2%、藥明生物 （02269） 升近5%、小米 （01810） 擬跟北汽 （01958） 合作生產電動車，分別升3.7%及19%。新能源車電池股贛鋒鋰業 （01772） 及東岳集團 （00189） 分別升近5%及9%。大市反彈續吼業績股，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3338152

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒**

 

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日升201點，收報20170點，大市成交1,027億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，市傳中美就審計底稿或達成協議，加上憧憬內地放寬對外防疫限制，港股延續反彈勢頭。

即將放榜的美團 （03690） 升2.6%，突破下降軌。阿里巴巴 （09988） 升2.1%。要留意，若A股無法重展升浪，港股亦恐乏力。另外，緊盯Jackson Hole年會發言。

業績股方面，市場對龍湖 （00960） 業績收貨，業績更反映內房行業情況未算太差，借貸成本亦不高，以及滿足三條紅線要求。內房負面消息相信續有來，故部署上，只宜分注、慢慢吸納。物管股亦可留意，如旭輝永升服務 （01995）

潛力股可吼福萊特玻璃 （06865） ，此股主要生產光伏玻璃，可望持續受惠國策。目標看30元水平，24元、23元止蝕。

青啤 （00168） 炒上，不宜追入，若失守橫行區底部，宜走貨。申洲國際 （02313） 受壓，可以放入觀察名單。新秀麗 （01910） 待回補上升裂口後考慮。

【「ET講股通」問股環節，包括︰友邦、騰訊。立即觀看】

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欄名 : ET講股通

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個股分析 宏觀分析 新秀麗（01910） 申洲國際（02313） 青島啤酒（00168） 福萊特玻璃（06865） 旭輝永升服務（01995） 龍湖集團（00960） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690）

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