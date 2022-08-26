蘇格蘭14市清潔工罷工 愛丁堡街頭湧現垃圾山（多圖）

英國通脹上月通脹創40年來新高，預料通脹持續惡化。當地多個行業不滿加薪幅度追不上通脹水平，紛紛發起工業行動，其中蘇格蘭清潔工人的罷工行動蔓延至多個城市，首府愛丁堡垃圾堆積如山，嚴重影響公共衛生。此外，蘇格蘭部分教育工作者亦宣佈下月罷工。

倫敦兩蒙面賊光天化日搶劫勞力士 警方25分鐘才到場捱批（有片） 【下一頁】

蘇格蘭愛丁堡的清潔工因不滿市議會提出的加薪5%提議，形容加薪幅度「可恥」（insulting），於上周四（18日）起開始為期兩周罷工。

團結聯盟（Unite unions）的清潔工代表周三（24日）連續兩日與當局進行薪酬談判，最終無法達成共識，決定將罷工行動升級，更蔓延至多個地區。

其中格拉斯哥等13座城市的清潔工人周三加入罷工，並落實於9月6日至13日再罷工8日，另外5個城市包括阿伯丁郡（Aberdeenshire）亦會加入第二階段罷工。格拉斯哥市議會已敦促民眾將垃圾存放在家裡，盡量減少產生垃圾。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

英食客留1星負評嫌貴夾難食 餐廳反鬧「食米唔知米貴」 【下一頁】

本月適逢是愛丁堡國際藝穗節，由於遊客眾多加上罷工行動，當地街道垃圾堆積如山，垃圾箱爆滿但無人回收，導致街道臭氣薰天。專家憂慮，罷工會加劇當地鼠患或害蟲等問題惡化。

蘇格蘭副首席大臣斯文尼（John Swinney）表示，擔憂愛丁堡垃圾山會對公共衛生造成影響，並於周三與工會代表及當地議會人員會面。他事後表示希望雙方談判有實質性進展，政府會盡力提供幫助。

另一方面，蘇格蘭9個城市的小學、托兒所及幼兒中心工作人員亦宣佈下月罷工，格拉斯哥市議會已確認下月6至8日會關閉受影響學校。

工會周四確認與議會談判有建設性發展，但雙方未取得突破，而且未有新加薪建議。工會不滿當地議會提議加薪900英鎊（約8,352港元）至1,250英鎊（約1.16萬港元），工人最低時薪只有10.5英鎊（約97港元）。

相反，英格蘭政府工人卻可享1,925英鎊（1.79萬港元）統一加薪，工會要求與英格蘭看齊，爭取劃一加薪。

但議會認為，現時提出的加薪幅度是當地數十年來最高，部分員工最多享7.36%加薪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明