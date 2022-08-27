  • 33°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【管理心得】高力香港迎新舵手　提高企業認受性吸客

16:00 2022/08/27

分享：

分享：

高力香港董事總經理劉振江強調，物業顧問企業要想在競爭中脫穎而出，離不開強烈的服務意識，更離不開服務理念與技巧的創新。

本港新冠疫情反覆，房地產市場營商環境也充滿挑戰。面對這個動盪不安的世代，物業顧問公司高力（Colliers）就決定趁機會革新，在今年初更迎來在房地產諮詢方面有超過30年經驗的劉振江，接任香港董事總經理。他憑着「以人為核心」的策略管理內外事務，該企過去半年業務發展快速，員工總數增幅達23%。

【企業管治】IBM總經理：做銷售「要懂找松露」

【疫市營商】廣告科企高管奉行高透明平等原則　夥團隊迎戰市場變化

在房地產市場深耕超過30年的劉振江坦言，近年市場情況變幻無常，尤其疫情令經濟動盪，加上美國聯儲局宣布加息後，投資者轉趨更審慎的觀望態度，拖慢決策過程，令香港市場復甦緩慢，對業界來說也是前所未見的挑戰。

雖則如此，但劉振江就認為，危機即契機，只要找對方法借力使力，反而更有機會帶來新發展機會。他直言，雖然高力在國際市場已有一定的競爭力，但在香港市場的市佔仍有增長空間。

他認為，物業顧問企業想在競爭中脫穎而出，離不開強烈的服務意識，更離不開服務理念與技巧的創新，

我們不能故步自封，只做已穩固的業務。反而更要聆聽市場及客戶的需求，而作出改變以及提出新想法。

因此，他接任高力香港董事總經理後的首要任務，就是基於原有業務，再擴展更多範疇及提升服務水平，增加品牌認受性，從而吸引新客群。

聆聽客戶及市場需求　以客為本

舉例指，自劉振江上任短短半年，高力就拓展了包括：工業物業服務、法律支援證人專家服務，以及不少企業和投資者愈趨重視的ESG策略等，以應對各個界別客戶的需要，而提供更多元的解決方案。

與此同時，除了要「以客為本」，與客戶有良好的溝通和建立緊密的關係，去尋覓商機外，也不能忽視內部的管治。劉振江續道：「在短時間內，公司的新業務都能夠順利地快速拓展，絕對不只靠我一人。」他強調，企業目標的達成須由一群人共同協力，故在追求經營績效的同時，更必須着眼組成企業的關鍵，即員工團隊。

主張「放手」及「溝通」　提供機會

劉振江指出，自己的管理方式很簡單，主要是懂得「放手」及「溝通」，提供機會予下屬嘗試自行處理，讓他們能從中吸收經驗並成長。他以協助客戶寫信為例，「我通常會讓同事先寫，然後我看完再提出意見，之後讓同事再根據其反饋再作出更改，他改完才輪到我改。」他笑言，或許外界會質疑為何他不自行處理，但他認為這能讓同事透過工作安排，去了解自己的想法與上司之間有哪些地方不一樣，上司也可從中學習到下屬的想法，過程間雙方可以互相學習，從而進步。

隨著業務急速發展，高力也正積極拓展團隊。（湯致遠攝）

據該企的數據顯示，自劉振江年初接任香港董事總經理後，該企的員工總數增幅達23%，劉振江更強調：「增聘人手是我們的明確目標。」被問及會否擔心​​新世代員工如外界所說的難以管治？他就強調，切勿一竹篙打一船人，自己身邊依然有許多新世代的心態十分成熟，具備責任意識、主動積極的人格特質。

新世代渴求發揮空間　籲有夢就要追

他補充，新世代渴求有發揮空間，所以作為管理者，就更有責任讓他們發揮潛能，盡能力實現他們的目標。劉振江憶述早前有個特別例子，早前在路口遇上一位負責物業估值的同事，該名新世代向他透露想轉到土地諮詢部門作顧問，當時他就向同事承諾待該部門擴展後，便提供機會讓他加入，而他最終也兌現承諾。

劉振江另提到，人生花在工作上的時間很長，呼籲新世代應積極尋找自己喜歡的工作，

做得開心真的很重要，如果經常覺得工作煩悶，感覺一定很差勁，心情也會受影響。

所以他多次強調，若對職場有任何憧憬和夢想，就不應膽怯，主動追求職場目標。

【迎戰人才荒】ZA Bank業務擴充　以多元為目標招兵買馬

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者先詳細查問
今日
【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者先詳細查問
【人才荒】主僱對薪酬升幅存落差　HR專家：單靠「銀彈策略」難留才
2022/07/23
【人才荒】主僱對薪酬升幅存落差　HR專家：單靠「銀彈策略」難留才
【職場趨勢】在家工作增創造力　專家：員工太勤力回辦公室對企業不利
2022/07/17
【職場趨勢】在家工作增創造力　專家：員工太勤力回辦公室對企業不利
【員工福利】美企提供更年期福利　跨性別女員工也受惠
2022/07/10
【員工福利】美企提供更年期福利　跨性別女員工也受惠

你可能感興趣

【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者先詳細查問
今日 12:00
【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者先詳細查問
【人才荒】主僱對薪酬升幅存落差　HR專家：單靠「銀彈策略」難留才
12:00 2022/07/23
【人才荒】主僱對薪酬升幅存落差　HR專家：單靠「銀彈策略」難留才
【職場趨勢】在家工作增創造力　專家：員工太勤力回辦公室對企業不利
14:00 2022/07/17
【職場趨勢】在家工作增創造力　專家：員工太勤力回辦公室對企業不利
職場文化 經濟 地產 香港 職位招聘 ESG 疫情

下一篇文章

【求職詐騙】小心網絡釣魚偷資料！　騙徒偽冒知名公司招聘顧問
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈
【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行
【港元定存】渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【銀債攻略】銀色債券正式開售　專家教抽銀債5大賺息攻略　抽幾多手最好？
【銀債攻略】銀色債券正式開售　專家教抽銀債5大賺息攻略　抽幾多手最好？
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款