【機迷熱話】Meta CEO自爆10月推新款VR裝置　至少售6,276元

繼Meta早前確認，在今年內將推出新一款VR裝置後，Meta行政總裁Mark Zuckerberg近日在節目中自爆更多新VR裝置的詳細，並將於10月推出。

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綜合外媒報道，Zuckerberg周四（25日）參與Spotify獨家播客（Podcast）節目Joe Rogan Experience時透露，將於10月發表一款新的VR裝置，並增添有助用戶體驗「社交存在感」的新功能。

Zuckerberg解釋，當人們交流時，非言語的交流比言語交流更多。因此，Meta的新VR裝置將透過更多眼睛和面部跟蹤功能，讓用戶的數碼化身更具視覺吸引力和互動性。如當偵測到用戶在現實世界中微笑或皺眉時，其虛擬世界的數碼化身亦會出現相同表情。

雖然在節目中，Zuckerberg刻意不提及該VR裝置的名稱，但根據他提及的功能和規格，很有可能是目前被稱為「Project Cambria」，具備高解析度彩色顯示屏幕、採用追蹤雙眼的感測器等的VR裝置。

據悉，由於新VR裝置具有更高端的科技來增強實感功能，以及運輸和生產成本的上漲，預料售價至少為800美元（約6,276港元），遠高於目前正在出售、售價399美元（約3,131港元）起的Meta Quest 2。

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責任編輯：殷凱怡

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