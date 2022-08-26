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【元朗大停電】中電：元朗電纜橋起火事故　螢光燈起火蔓延至旁邊通訊及高壓電纜

股市 15:01 2022/08/26

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【元朗大停電】中電：元朗電纜橋起火事故　螢光燈起火蔓延至旁邊通訊及高壓電纜

中電 （00002） 公布元朗電纜橋於6月21日起火事故調查報告，中電指，起火成因很大可能是擴業街電纜室與鋼橋銜接點的，往橋方向約4米範圍的橫樑，有螢光燈起火，火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜引起。

中電向政府提交批准興建海上風電項目建議【下一頁】

中電表示，機電署原則上認同報告有關起火的成因，而根據調查小組化驗和分析結果，確認無明顯迹象顯示火警由不正當行為引起，亦非與電力負荷、電力保護系統、天氣或電纜有關。

已檢視其餘4條同類電纜橋及內部設備

中電稱，已在事發後立即檢視其餘4條同類電纜橋及內部設備，並完成一系列額外緩減風險措施，包括為電纜橋加裝防火裝置，包括塗上阻燃塗層、安裝熱力偵測系統、加裝灑水滅火裝置，並已更換所有螢火燈。

中電表示，早前向受影響住戶派發的每戶100港元「心意券」，將於下月中旬陸續寄出，適用於元朗、天水圍及屯門區約600個參與商戶。

相關文章：【業績│中電】中電藍凌志：澳洲能源價格下半年料持續高企　集團澳洲業務基礎穩健

相關文章：【加電費】中電阮蘇少湄：國際能源價格飈升、今年淨電價已增8%　明年電價無可避免面臨上調壓力

相關文章：【元朗大停電】中電：無明顯迹象顯示起火事故由不正當行為所引起　電纜負荷未有超載

編輯：陳韻妍

港股 中電控股（00002） 屯門區 電力 中電 屯門 天水圍 元朗 機電署

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