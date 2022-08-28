湯文亮：劈價蝕讓有苦自己知

近日雖然報紙鋪天蓋地講樓市下跌，不少業主劈價蝕讓賣樓，但大家不但見不到身邊有朋友劈價蝕讓，甚至沒有人講他賣了樓，因為除了物業投資者，或者換樓的業主外，無論是任何原因，賣樓都不是光彩的事。賣樓的業主不會主動告訴其他人，甚至若有朋友問，都只會支吾以對。

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所以，物業投資者見到同行買樓，怎麼說都會恭喜兩句，但如果是賣樓就不會提及，如果是蝕讓，更加是「死穴」，物業投資者是超級生意人，不會做蠢事。

看淡樓市因噎廢食

不過，賣樓的業主不說但記者說了，甚至找劈價蝕讓的業主做訪問，筆者不知道這究竟是揭人私隱，還是市民知情權？大家可想而之，蝕讓賣樓已經很慘，還要向記者解釋賣樓的原因，實在非常尷尬。

老實說，十之八九都是因為經濟問題而賣樓，但又不能夠講出這個理由，唯有說看淡樓市。如果記者再追問為何會看淡樓市，賣樓的業主就會說因為加息看淡樓市，結果就是加息令樓價下跌。這不能說錯，但與因噎廢食差不多。

鬼竄賣樓難言之隱

記者可能不知道，賣了樓的業主不但不想其他人知道，甚至不想家人知道，目的是不想家人擔心，所以，某些賣樓業主會售後租回，他與家人的生活一切如常，但就多了一筆資金應急，記者將那些賣樓業主曝光，令到業主的家人擔心不已。記者這樣做可能是提醒讀者，樓市正在下跌，不過好心做壞事。

在香港，大家都知道買樓是很困難的，沒有非賣不可的原因是不會賣樓，因為要再買回就更加困難，所以，一個賣了樓的業主無論怎樣解釋，其他人都會認為他是財困，甚至是敬而遠之，所以，大家都聽不到身邊有朋友賣了樓，就算有都不會主動說出來。

節錄自第774期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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