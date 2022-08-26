英提高能源價格上限至近3.3萬 創記錄大增8成

隨著英國能源價格不斷上漲，外界早前已料英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）於10月起上調增加能源價格上限。Ofgem周五（26日）宣布，英國能源價格上限提升至3,549英鎊（約3.28萬港元）。是次Ofgem上調幅度達創紀錄的80%，料平均每戶家庭每年能源開銷將增加1,578英榜（約1.4萬港元）。

英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬 【下一頁】

Ofgem於4月時已將上限上調54%，當時估計每戶家庭能源開銷已增至每年1,971英鎊（約1.8萬港元）。周五早上Ofgem正式宣布，每年能源價格上限提升至3,549英鎊，增幅達8成，普通家庭能源開銷預料將增加1,578英鎊。英國去年冬天能源價格上限為1,277英鎊（約1.18萬港元），是次上調後，價格幾乎為當時的3倍。

英國媒體分析指，整體料約2,400萬戶家庭受今次加幅影響。Ofgem行政總裁布里爾利（Jonathan Brearley）表示，明白是次上調價格將對英國家庭造成巨大影響，令消費者現時必須做出艱難選擇。但在俄羅斯政府為刺激經濟的政策推動下，能源價格已達至創記錄水平新高，Ofgem別無選擇。

花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6% 【下一頁】

布里爾利表示，政府已推出大量措施提供協助，但下一任首相需採取進一步行動，應對10月及明年能源價格上升帶來的影響。他透露，Ofgem正和政府、消費者團體及能源業界合作，為下一任首相制定應急措施選擇內容。布里爾利強調，應急措施需和英國當前面臨危機規模匹配，相信英國可以找到解決辦法。

財相查學禮（Nadhim Zahawi）表示，明白周五公布的能源價格上限令很多民眾感到有壓力及焦慮，指政府將為所有人提供400英鎊（約3,703港元）能源賬單豁免，並為弱勢家庭支付650英鎊（約6,018港元），及為所有退休金領取者支付300英鎊（約2,777港元）。他指政正努力研究進一步提供支援的選擇，令新任首相可盡快為有需要人士提供協助。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀