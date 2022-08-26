  • 32°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英提高能源價格上限至近3.3萬 創記錄大增8成

環球社會熱點 14:49 2022/08/26

分享：

分享：

隨著英國能源價格不斷上漲，外界早前已料英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）於10月起上調增加能源價格上限。Ofgem周五（26日）宣布，英國能源價格上限提升至3,549英鎊（約3.28萬港元）。是次Ofgem上調幅度達創紀錄的80%，料平均每戶家庭每年能源開銷將增加1,578英榜（約1.4萬港元）。

英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬 【下一頁】

Ofgem於4月時已將上限上調54%，當時估計每戶家庭能源開銷已增至每年1,971英鎊（約1.8萬港元）。周五早上Ofgem正式宣布，每年能源價格上限提升至3,549英鎊，增幅達8成，普通家庭能源開銷預料將增加1,578英鎊。英國去年冬天能源價格上限為1,277英鎊（約1.18萬港元），是次上調後，價格幾乎為當時的3倍。

英國媒體分析指，整體料約2,400萬戶家庭受今次加幅影響。Ofgem行政總裁布里爾利（Jonathan Brearley）表示，明白是次上調價格將對英國家庭造成巨大影響，令消費者現時必須做出艱難選擇。但在俄羅斯政府為刺激經濟的政策推動下，能源價格已達至創記錄水平新高，Ofgem別無選擇。

花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6% 【下一頁】

布里爾利表示，政府已推出大量措施提供協助，但下一任首相需採取進一步行動，應對10月及明年能源價格上升帶來的影響。他透露，Ofgem正和政府、消費者團體及能源業界合作，為下一任首相制定應急措施選擇內容。布里爾利強調，應急措施需和英國當前面臨危機規模匹配，相信英國可以找到解決辦法。

財相查學禮（Nadhim Zahawi）表示，明白周五公布的能源價格上限令很多民眾感到有壓力及焦慮，指政府將為所有人提供400英鎊（約3,703港元）能源賬單豁免，並為弱勢家庭支付650英鎊（約6,018港元），及為所有退休金領取者支付300英鎊（約2,777港元）。他指政正努力研究進一步提供支援的選擇，令新任首相可盡快為有需要人士提供協助。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬
今日
英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
2022/08/25
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
加拿大與德國簽署能源聯合聲明 同意2025年起供綠氫
2022/08/24
加拿大與德國簽署能源聯合聲明 同意2025年起供綠氫
德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯
2022/08/23
德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯
花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6%
2022/08/23
花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6%

你可能感興趣

英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬
今日 14:06
英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
15:10 2022/08/25
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
加拿大與德國簽署能源聯合聲明 同意2025年起供綠氫
18:10 2022/08/24
加拿大與德國簽署能源聯合聲明 同意2025年起供綠氫
能源供應 經濟數據表現 經濟 英國 天然氣 電力

上一篇文章

蘇格蘭14市清潔工罷工 愛丁堡街頭湧現垃圾山

下一篇文章

【英國王室】女王或不返英格蘭 新首相要上蘇格蘭接受委任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
【烏克蘭戰爭】烏稱全球避過核災 普京簽令增兵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱全球避過核災 普京簽令增兵（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間15:00）
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款