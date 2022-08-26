▲ 【SpaceX】馬斯克：衛星「星鏈二代」明年推出、可消除全球所有「訊號黑洞」 Tesla車都可用？

全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）於Twitter（美：TWTR）發文指，衛星「星鏈二代」（Starlink V2）將於明年推出，衛星會直接連接到手機，消除全球範圍的訊號盲點區域。而初期網速只有2至4Mbps，因此只能用來發短訊和打電話。

據路透社消息指，T-Mobile（美：TMUS）和馬斯克創辦的太空探索公司SpaceX周四宣布了一項計劃，將利用SpaceX的Starlink衛星為美國部分地區的移動用戶提供連網服務。該計劃將與T-Mobile的蜂巢式網路服務並存，以減少對通訊基站的需求，也提供可在信號範圍以外的地區發送短訊和圖像的服務。

對於Tesla電動車可否直接連接「星鏈二代」使用的問題，馬斯克表示「可以」。

相關文章：

【TWTR】美法官拒絕馬斯克索取Twitter海量用戶數據 形容是荒謬 僅可有限獲取

【高薪CEO】馬斯克逾百億美元年薪冠絕CEO 五大高薪行政總裁、電動車企佔其三

【億萬富豪】傳馬斯克有意投資腦芯片植入開發商 Synchron

實習記者：張巧怡