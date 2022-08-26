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【的士業】日本的士司機不足　聘女性兼任導遊

商業 15:05 2022/08/26

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疫情打擊日本的士行業，當地經營者嘗試結合觀光與載客，並聘用女性司機。(東京電視圖片)

疫情打擊日本的士行業，載客量下跌而且不少年長司機退休不再復職，即使營業見起色亦面對困難，當地經營者嘗試結合觀光與載客，並聘用女性司機。

【數碼經濟】Adobe報告　創作者經濟2年增1.65億人

位於日本岐阜縣岐阜市的「日本的士」就聘用了現年25歲的女性司機小柳美晴，她於疫情2年前入職。喜歡駕駛的小柳美晴希望嘗試以駕車作為職業，同時擁有導遊資格。現時駕駛的士作個人導賞遊，介紹當地的景點及飲食店，每小時收費7240日圓(約415港元)。使用的客人表示，因為疫下難跟團體遊，乘的士旅遊倍感安心。

岐阜市的「日本的士」亦有經營觀光巴士業務，惟夏季的第7波疫情令不少團體客取消，於是為15名女性駕駛員取得導遊資格，改用的士提供觀光導遊服務開闢收入。類似台灣流行的包車旅遊服務。

人手流失的士公司變陣

日本的士社長山田健太郎表示，的士在疫情下最方便人數少的觀光客，而女性更擁有能更好接待遊客的特質。據當地全國出租的士連合會指，全國的士司機有約24萬人，女性有9470人僅佔3.9%。

另一邊廂有160名司機的東京「葵交通」疫下已有逾20人辭職，正嘗試聘用女性司機，並改善更表、提供專用休息室等，計劃增加女性司機至2成，社長田中秀和稱客人對女性司機滿意度甚高，希望能打破困局。

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責任編輯:王浩賢

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