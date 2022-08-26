「長新冠」削美國勞動力 調查指最少200萬人失業

隨著新冠肺炎康復者數目增加，後遺症亦惹起更多關注。有美國智庫發現，當地有200萬至400萬人因患上俗稱「長新冠」的新冠後遺症而被迫失業。智庫亦指，當地大約有1,600萬工作年齡層人士患有「長新冠」。智庫建議，僱主可增加有薪病假減少「長新冠」帶來的影響。

世衛：今年已有百萬人死於新冠 累計逾640萬 【下一頁】

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）分析美國人口普查局（U.S. Census Bureau） 的家庭脈搏調查（Household Pulse Survey）數據，當中包括美國人就業、教育、健康及住房方面的數據，並發表研究。

報告指在年齡介乎18至65歲合乎工作年齡的美國人口中，有約1,600萬人患有「長新冠」（long covid）。智庫更估計，美國有200萬至400萬人因「長新冠」症狀而被迫失業。

輝瑞新冠藥Paxlovid被指 對較年輕族群效用低 【下一頁】

智庫表示，美國目前有約1,060萬個職位空缺，預料每年造成薪酬損失介乎1,700億（約1.3萬億港元）至2,300億美元（約1.8萬億港元）。報告估計，美國在新冠疫情大流行期間，共減少300萬至350萬勞動力。

美國在內的多國僱主自經濟開始復甦後，多次表示面臨人手短缺問題。報告建議，為減少「長新冠」對勞動力造成的影響，美國僱主可從增加帶薪病假等措施著手。報告指逾25%私人企業未有提供任何形式的帶薪病假，而在收入最低的25%人口中，無有薪病假情況比例更升至逾半，甚至有報道指工人因請病假被解僱。

根據美國疾控中心（CDC）定義，「長新冠」為首次感染新冠肺炎後，新冠相關病症持續出現3個月或更長時間。由於具體症狀因人而異，令追蹤變得困難，目前已知症狀包括神經疼痛及疲勞等。CDC於6月時估計，美國近5分1曾染疫的成人仍患有「長新冠」，即平均每13個人中就有1個。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀