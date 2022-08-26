【數碼經濟】Adobe報告　創作者經濟2年增1.65億人

▲ 《Adobe 創意未來》研究報告指過去兩年有超過1.65億創作者加入創作者經濟。(資料圖片)

過去2年雖有疫情影響既有經濟及社交活動，但據《Adobe 創意未來》研究報告，過去兩年有超過1.65億創作者加入創作者經濟，目前全球人數多達3.03億，正在影響文化表達、工作模式、社交活動和心理健康。

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該報告研究美國、英國、西班牙、法國、德國、澳洲、日本、韓國和巴西市場，自2020年以來呈幾何級增長，以美國為例增加3,400萬人(40%)。巴西(新增7,300萬人)、韓國(新增1,100萬人)和西班牙(新增1,000萬人)的創意經濟也呈現快速增長。有23%會在社交平台及網誌展示其創作。年齡層方面千禧世代有42%、Z世代佔14%。

對於多數創作者來說，創作屬業餘愛好，每10位創作者中有6位擁有全職工作，48%創作者是為自由表達、僅26%以營收為目的。網紅(Influencer)則佔全球比例14%，有五分之二網紅打算將其變成職業。另有17%創作者是企業家，39%人渴望成為企業家。而每天花時間和每週花10個小時以上創作的創作者總體來說最快樂，同時會積極參與網上社交活動的話題。

Adobe大中華區董事總經理吳振章表示，社交媒體及創意工具普及、刺激大眾表達自我、甚至從中營利並實現職業發展，令創作者經濟發展蓬勃，帶來更多機遇及生活色彩。

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責任編輯:王浩賢