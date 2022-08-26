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【電動車】小米1810據報與北汽合作生產電動車　北汽曾升三成、小米升3%見一周高（第二版）

股市 16:20 2022/08/26

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【電動車】小米1810據報與北汽合作生產電動車　北汽曾升三成、小米升至一周高

彭博引述消息人士報道，小米 （01810） 將與北汽集團合作生產電動車，雙方正探討不同選擇，包括小米收購北京現代二號工廠股份，該工廠已獲得在內地生產汽車的許可。受消息刺激，北汽 （01958） 曾升30%，高見2.65元，收升14.8%，創1個月高，報2.33元；小米亦升3.7%，高見11.84元，創一周高位，收報11.78元，升3.2%。

其後，有內媒引述知情人士指，小米與北汽的合作，或是涉及北汽新能源的青島工廠。據悉小米汽車或將接手北汽新能源位於青島萊西的生產基地。

彭博報道指，北汽電動車品牌北汽藍谷（滬：600733）將與小米進行聯合品牌合作，但二號工廠需要大幅翻新，才能升級製造電動車，而北汽藍谷的產能將用於生產與小米聯合品牌的電動車。

內地媒體引述北汽藍谷投資者關係部門相關人士回應稱，還未接到相關確切的消息。

（第二版更新內媒消息）

相關文章：【解碼｜小米】高盛：新機系列反應不錯、惟料物聯網未來幾季收入將受壓　一文看清大行對小米業績看法 （不斷更新）

相關文章：【小米1810】小米：印度業務遭查兼延長凍結存款、難估財務影響　但當地工廠依然正常運轉

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

編輯：陳韻妍

港股 電動車 汽車 小米 小米集團－W（01810） 北京汽車（01958） 北汽藍谷（滬：600733）
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