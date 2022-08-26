  • 32°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】小米1810據報與北汽合作生產電動車　北汽曾升三成、小米升至一周高（第二版）

股市 15:37 2022/08/26

分享：

分享：

【電動車】小米1810據報與北汽合作生產電動車　北汽曾升三成、小米升至一周高

彭博引述消息人士報道，小米 （01810） 將與北汽集團合作生產電動車，雙方正探討不同選擇，包括小米收購北京現代二號工廠股份，該工廠已獲得在內地生產汽車的許可。受消息刺激，北汽 （01958） 曾升30%，高見2.65元，現報2.38元，升17.2%；小米亦升3.7%，高見11.84元，創一周高位，現報11.78元，升3.2%。

其後，有內媒引述知情人士指，小米與北汽的合作，或是涉及北汽新能源的青島工廠。據悉小米汽車或將接手北汽新能源位於青島萊西的生產基地。

彭博報道指，北汽電動車品牌北汽藍谷（滬：600733）將與小米進行聯合品牌合作，但二號工廠需要大幅翻新，才能升級製造電動車，而北汽藍谷的產能將用於生產與小米聯合品牌的電動車。

內地媒體引述北汽藍谷投資者關係部門相關人士回應稱，還未接到相關確切的消息。

（第二版更新內媒消息）

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【解碼｜小米】高盛：新機系列反應不錯、惟料物聯網未來幾季收入將受壓　一文看清大行對小米業績看法 （不斷更新）

相關文章：【小米1810】小米：印度業務遭查兼延長凍結存款、難估財務影響　但當地工廠依然正常運轉

編輯：陳韻妍

港股 電動車 汽車 小米 小米集團－W（01810） 北京汽車（01958） 北汽藍谷（滬：600733）

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：續吼業績股（歡迎觀眾留言問股）

下一篇文章

「三桶油」策略逐隻睇　中石油857、中海油883、中石化386幾錢買入最值博？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨變動不大、道指期貨跌24點（不斷更新）
【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨變動不大、道指期貨跌24點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【港股市況】小米拉升3%、北京汽車直線抽高兩成　恒指午後升逾百點重上兩萬關　信義光能彈高半成（不斷更新）
【港股市況】小米拉升3%、北京汽車直線抽高兩成　恒指午後升逾百點重上兩萬關　信義光能彈高半成（不斷更新）
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款