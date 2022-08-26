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【內房危機】據報國有金融機構推託中央救助內房要求　憂慮有關風險敝口影響資產負債表

宏觀解讀 13:40 2022/08/26

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據報國有金融機構推託中央救助內房要求，因憂慮有關風險敝口影響資產負債表。

外電引述消息指，一些具國家背景的內地金融機構，推託中央指示它們救助內房的要求，因擔心有關風險敝口會影響金融機構的資產負債表。報導指，在沒有中央明確支持下，一些金融機橋高層對於與資金緊張的房企打交道，態度審慎，因當局愈加要求金融機構員工對不良貸款和投資決策負責。報導提到，消息指內地銀行業監管機構正審查一些本地和外國銀行的房地產貸款組合，以評估其系統性風險。

消息人士透露，內地政府部門最近幾周多次舉行閉門會議，鼓勵包括銀行和證券公司在內的內地金融機構對開發商融資提供支持。儘管人行一直推動國有金融機構為實力較強的開發商融資提供支持，但人行至今尚未發佈具體指示。

報導又引述兩間國有銀行及3間國有資產管理公司的員工指，年初以來一直削減房地產債的敝口，即使內地監管機構曾數次通過窗口指導，要求他們支持房地產行業。

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記者：余倩敏

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