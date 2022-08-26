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【解碼│中石油】中石油大增派息、券商料股息率有10厘　全年進口氣虧損或大幅少於公司預期（附目標價）

股市 13:32 2022/08/26

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【解碼│中石油】中石油大增派息、券商料股息率有10厘　全年進口氣虧損或大幅少於公司預期

中石油 （00857） 上半年大增派息逾五成，加上次季盈利創新高，不少券商均調升其目標價，帶動周五股價升逾3%，高見3.76元的1個月高位。現時油價仍處於約百美元水平，綜合分析來看，基於中石油近年在成本方面控制得宜，加上全年進口氣虧損或少於預期，全年盈利或有驚喜，屆時股息有望再增，故現階段仍值得買入。

花旗指，中石油第二季業績按季增長11%，若撇除非現金項目，核心盈利按季增長29%至500億元人民幣，主要受到油價上升帶動，抵銷銷售及化工業務疲弱態勢。該行稱，雖然進口天然氣第二季回復虧損，但上半年整體進口天然氣虧損只有39億元人民幣，相信與成本控制得宜及將成本轉導至下游所致，因此調高中石油評級至「買入」。

中石油中期多賺55%　派息0.20258元人民幣【下一頁】

「基於進口氣虧損有效控制，故調低今年進口氣虧損17.6%至140億元人民幣，並調高中石油盈利預測。」

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花旗調高中石油2022至2024年盈利預測11%至62%，指中石油估值相當吸引，2022年預測市帳率0.44倍，低於5年歷史平均值，而且股本回報率（ROE）升至10.5%，為2014年以來的高位，預期股息率10厘，故上調目標價至4.4元。

瑞信：中石油全年資本開支或高於預算

瑞信稱，第二季油價平均達112美元，帶動中石油勘探與開發業務利潤創新高，抵銷下游業務疲弱增長及疫情影響，期內進口氣虧損亦較預期少。

中石油維持全年進口氣虧損200億至250億元人民幣預測，但上半年僅虧損35億元，故瑞信認為指引保守，相信全年實際虧損幅度會少於預期，而全年資本開支在中央促請油企加快本土開發下，則有機會高於集團估計的2420億元人民幣。

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編輯：陳韻妍

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