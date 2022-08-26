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英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬

環球社會熱點 13:45 2022/08/26

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英國能源價格不斷增加，不少民眾憂慮冬季能源開支高企。惟有英國能源企業宣布，將在10月中期派息，總數達8,400萬英英鎊（約7.79億港元），行政總裁更因此將獲77萬英鎊（約714萬港元）獎勵。據報，多間能源企業近期利潤皆錄得增長。

英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單 【下一頁】

英國能源企業Harbour Energy周四（25日）宣布，10月中期派息8,400萬英鎊，並指公司利潤於今年上半年增長11倍，近13億英鎊（約120.6億港元）。現年64歲的行政總裁Linda Cook將獲發77萬英鎊，據報她去年薪酬及津貼共計近600萬英鎊（約5,566.4萬港元）。

受惠於能源價格不斷上升，英國多間能源企業近日利潤皆錄得上漲。英國天然氣公司母企Centrica早前宣布利潤達13億英鎊（約120.6億港元），英國石油公司（BP） 盈利亦達120億英鎊（約1,113億港元）。蜆殼石油（Shell）亦獲利170億英鎊（約1,577億港元）。

花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6% 【下一頁】

但與此同時英國不少意見警告，隨能源價格不斷上升，當地10月份能源賬單將令英國燃料貧困家庭數目，從650萬戶增加至850萬戶。有分析師預料，當地能源價格上限將上調8成，至每年超過3,500英鎊（約3.2萬港元）。

英國工黨呼籲增加石油及天然氣公司「暴利稅」，國際氣候變化律師、倡議淘汰化石燃料組織UPLIFT創辦人Tessa Khan表示，英國數以百萬計民眾正努力應對能源價格增加，但能源企業總裁卻同時獲利數百萬，情況令人十分震驚。

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責任編輯：李俊儀

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