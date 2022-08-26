【英國王室】女王或不返英格蘭 新首相要上蘇格蘭接受委任

英國保守黨黨魁投票結果即將在9月初公布，決定現任外相卓慧思或前財相辛偉誠繼任首相。早前有傳英女王會中斷暑假，返回英格蘭委任新首相，但最新消息指女王身體欠佳，新首相或需首次北上蘇格蘭接受委任。

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英女王現時身處蘇格蘭，享受每年固定的暑假。早前有指女王會暫時離開巴爾勒莫爾城堡（Balmoral Castle），回到倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）或溫莎城堡（Windsor），完成新舊首相交接。

但英國太陽報引述消息人士報稱，英女王近日被建議不適合旅行，因此長途跋涉在兩日來回倫敦及蘇格蘭或者不合適，反而新首相可以前往蘇格蘭，接受女王委任完成程序。

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據悉，最新計劃為看守首相約翰遜（Boris Johnson）及卓慧思（Liz Truss）或辛偉誠（Rishi Sunak）於9月6日出發，前往蘇格蘭與英女王會面，完成新舊首相交棒。若最終成行，將是英國近代首次在英格蘭以外地區委任首相。

不過，消息人士指英女王是最終決定者，下周才會公布最終安排。消息人士稱雖然部分職務可委託王儲查理斯（Prince Charles）代任，但英女王頗堅持要親自委任新首相。

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責任編輯：吳漢培