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【烏克蘭戰爭】普京簽令擴充軍隊至115萬人 5年以來首次

環球社會熱點 13:26 2022/08/26

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續超過半年，據報俄方軍隊有大量傷亡。俄羅斯總統普京周四（25日）簽署法令，1月1日起將軍隊人數增加13.7萬，總兵力達115萬人。這亦屬俄羅斯自2017年以來，相隔5年再擴軍。

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普京（Vladimir Putin）周四簽署法令，明年1月1日起，將俄羅斯武裝部隊規模由190萬增加約204萬，包括增加13.7萬名士兵，屆時俄軍總兵力達115萬人。法令要求政府向軍隊分配相應撥款，但未具體說明如何擴軍，以達至目標人數。

俄羅斯對上一次擴軍為2017年11月，當時增加近1.4萬名士兵及逾5,300名軍方在役人員。是次增兵規模相當龐大，西方分析估計俄方要填補俄烏戰爭所損失的兵力，為烏克蘭長期戰爭作準備。

俄無視澤連斯基獨立日警告 照炸烏東火車站釀多死 【下一頁】

外媒亦報道指，俄羅斯各地早已開始籌募志願軍人，為18至60歲男性提供吸引的短期合約。西方情報部門指，莫斯科甚至招攬Wagner等私營軍事組織作僱傭軍，填補前線士兵短缺。

莫斯科政府一直沒有宣布要全面動員投入戰爭，英國媒體引述資深俄國外交人員，指俄烏戰爭不可能由外交手段解決，政府已預計需要長時間作戰。

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責任編輯：郭麗明

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