【機迷熱話】Google Play Games香港測試版全面開放　Windows電腦可玩逾40款手機遊戲

▲ 玩家只需登入Google 帳戶，所有登入裝置就會同步更新遊戲進度及獎賞，儲存在Google Play Games的玩家檔案。（Google）

Google今年1月在香港推出Google Play Games的Windows電腦測試版，Google今日（26日）再宣布將測試版全面開放予香港、韓國、台灣、泰國和澳洲的玩家試用，無需登記就能在Windows電腦試玩逾40款Google Play精選手機遊戲。

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Google表示，今次測試版會為香港區玩家提供40多款遊戲選擇，當中包括不少熱門手機遊戲，包括：《明日方舟》、《灌籃高手 SLAM DUNK》、《一拳超人：最強之男》、《三國志・戰略版》、《Cookie Run》等，讓玩家在手機、Windows電腦或平板電腦等不同裝置，都能同步進行遊戲。

玩家只需登入Google 帳戶，所有登入裝置就會同步更新遊戲進度及獎賞，儲存在Google Play Games的玩家檔案，而在電腦上透過Google Play Games消費（包括應用程式內購買）也可賺取Google Play Points 積分。

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此外，今次測試版還大幅降低在電腦上運行Google Play 遊戲的最低電腦系統要求，玩家只需要使用配備Window 10或以上系統、整合式顯示卡和最少四個CPU實體運算核心的電腦就能進行遊戲。

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責任編輯：陳卓賢