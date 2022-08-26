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【機迷熱話】Google Play Games香港測試版全面開放　Windows電腦可玩逾40款手機遊戲

科技 13:00 2022/08/26

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玩家只需登入Google 帳戶，所有登入裝置就會同步更新遊戲進度及獎賞，儲存在Google Play Games的玩家檔案。（Google）

Google今年1月在香港推出Google Play Games的Windows電腦測試版，Google今日（26日）再宣布將測試版全面開放予香港、韓國、台灣、泰國和澳洲的玩家試用，無需登記就能在Windows電腦試玩逾40款Google Play精選手機遊戲。

【機迷熱話】SONY官方確認！　PSVR 2將於2023年初推出

Google表示，今次測試版會為香港區玩家提供40多款遊戲選擇，當中包括不少熱門手機遊戲，包括：《明日方舟》、《灌籃高手 SLAM DUNK》、《一拳超人：最強之男》、《三國志・戰略版》、《Cookie Run》等，讓玩家在手機、Windows電腦或平板電腦等不同裝置，都能同步進行遊戲。

玩家只需登入Google 帳戶，所有登入裝置就會同步更新遊戲進度及獎賞，儲存在Google Play Games的玩家檔案，而在電腦上透過Google Play Games消費（包括應用程式內購買）也可賺取Google Play Points 積分。

【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%

此外，今次測試版還大幅降低在電腦上運行Google Play 遊戲的最低電腦系統要求，玩家只需要使用配備Window 10或以上系統、整合式顯示卡和最少四個CPU實體運算核心的電腦就能進行遊戲。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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