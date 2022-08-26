【業績｜內險股】國壽管理層：ADR退市不涉回購　不改變公司股份結構及H股發行量

▲ 國壽管理層指，ADR退市不涉回購，不改變公司股份結構及H股發行量。

國壽 （02628） 周五舉行業績會，公司早前宣佈擬將美國預託證券（ADR）退市，國壽副總裁、總精算師兼董事會秘書利明光會上指，退市不涉回購，故不改變公司股份結構，對其H股發行量也沒影響，亦不影響公司正常生產經營、治理水平，以及客戶權益。

談到代理人轉型方面，國壽副總裁詹忠指，這幾年受各種複雜外部環境影響，整個壽險行業都在深度調整，各公司都在轉型尋求高質量發展，行業代理人規模處於下行通道，但下滑速度放緩並有逐漸企穩跡象。去年整體壽險行業代理人數目按年跌36.6％，今年上半年跌幅已收窄至14％。至於國壽本身，上半年代理人數減少9％，6月較5月按月僅少0.9％。

詹忠續指，公司轉型初現成效，人均首年期交產能升60.6％，大專以上學歷代理人員佔比與新代理留存率都有提升。他又指，市場上有些公司的轉型是「隊伍談隊伍」，惟代理隊伍轉型成效要與市場及業務結合，要談市場份額，而國壽在壽險市場的份額截至6月底止達到20％，比排第二名的同業高出8個百分點。

雖然國壽上半年新業務價值有所下降，惟詹忠指降幅較低，處於合理範圍且明顯優於主要同業。詹忠又認為，壽險行業正處於探底過程，但現在亦是各市場主體加速轉型的好時機。

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記者：余倩敏