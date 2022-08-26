【物流快遞】美國Fedex與承包商爆發待遇爭議　假日恐暫停送貨

▲ Fedex的承包商正計劃組成工會，希望向 Fedex施壓，要求該企改善條款補償方案。（法新社圖片）

疫情下物流快遞的價格愈來愈高，美國Fedex與旗下承包商爆發爭執，購物旺季前恐會暫時送貨派件。

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綜合外電報道，當地Fedex Express主要由Fedex員工運送貨物，但Fedex Ground則由6000多間獨立企業組成的網絡運貨。雖然他們的司機亦是穿著Fedex制服，但實際上是Fedex旗下的承包商。

成本上漲3成

雖然物流快遞的需求持續高企，Fedex Ground的收入在疫情下急升60%以上，但Fedex的承包商卻表示，他們正在虧蝕。據德意志銀行估計，燃油、貨車、司機人工等成本上漲逾3成，導致承包商經營困難。

Fedex的承包商正計劃組成工會，希望向 Fedex施壓，要求該企改善條款補償方案。在美國法例下，承包商之間不能協調罷工；但目前業界內正流傳他們將會在11月的黑色星期五前停工。

旺季成本續急增

最大的承包商之一 Spencer Patton 指，生意每日都在虧蝕，旺季是一年中運營成本最高的時間之一，必須把貨車數量增加1倍及增聘司機。他表明，如情況未有改善，難以在黑色星期五後繼續營運。

不過，Fedex Ground拒絕答允承包商提出的訴求。該企指，由1月起，只有1成的承包商曾尋求協助。雖然有1600多間承包商正在談判的營運協議，但該企沒有評論有多少承包商的合同條款得到改善。據Patton指，幾乎沒有一個向Fedex 要求更好條款的承包商獲批。３

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責任編輯：葉泳珊