【業績｜新能源車】雅迪控股上半年多賺53%至近9億人幣　將繼續投資開發新車型

▲ 雅迪控股上半年多賺53%至近9億人幣 將繼續投資開發新車型

電動車生產商雅迪控股 （01585） 公布中期業績，今年上半年收入達140.5億元（人民幣，下同），按年增長13.5%；期內股東應佔溢利接近8.99億元，按年增長52.6%，不派中期息。

雅迪控股表示，今年上半年公司繼續推動旗下冠能2.0和3.0系列，以及領跑系列等熱門電動兩輪車系列銷售，上述系列的電動兩輪車銷量領先於其他產品系列。公司表示，將會繼續投資開發新車型，同時升級現有電動兩輪車及電動自行車車型的性能。

以產品類型計算，今年上半年合共銷售360.7萬台電動自行車，錄得收入52.02億元，按年增長33.7%；電動踏板車上半年合共銷售252.9萬台，錄得收入45.97億元，按年下跌15.2%；電池及充電器期內收入達39.07億元，按年增長35%。

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記者：梁安琪