【業績︱內房股】龍湖績後升逾6%　半年核心溢利按年增6.1%　中期息削近3成至0.33元人幣

▲ 龍湖半年核心溢利按年增6.1% 中期息削近3成至0.33元人幣

龍湖 （00960） 截至6月底止，半年溢利按年微升0.8%至74.8億元（人民幣，下同），剔除公平值變動等影響後，核心溢利按年增6.1%至65.5億元。核心稅後利潤率為10.3%，核心權益後利潤率為6.9%。龍湖擬派中期息0.33元，按年跌29.8%。以中午收市價26.4港元計，現價股息率約5.9厘。龍湖午後升6.5%，現報26.9港元。

期內，營業額按年升56.4%至948億元，合同銷售額為858.1億元。物業發展收入為837.7億元，按年升61.6%。上半年毛利率為21.3%，按年跌6.4個百分點。

龍湖淨負債率為55.3%

截至6月底止，綜合借貸總額為2,123.8億元，平均借貸成本為年利率3.99%，淨負債率為55.3%，剔除預收款後的資產負債率為68.1%，在手現金為875.5億元。集團現金短債比超四倍，一年以內到期的短債佔比約10.1%，目前到年底已基本無償債壓力。

截至6月底止，土地儲備合計6,767萬平方米，權益面積為4,690萬平方米，平均成本為每平方米5,206元。上半年新增收購土地儲備總建築面積為226萬平方米，權益面積為134萬平方米，平均權益收購成本為每平方米9,831元。

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編輯：袁諾曦