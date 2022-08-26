  • 31°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱內房股】龍湖半年核心溢利按年增6.1%　中期息削近3成至0.33元人幣

股市 12:42 2022/08/26

分享：

分享：

龍湖半年核心溢利按年增6.1%　中期息削近3成至0.33元人幣

龍湖 （00960） 截至6月底止，半年溢利按年微升0.8%至74.8億元（人民幣，下同），剔除公平值變動等影響後，核心溢利按年增6.1%至65.5億元。核心稅後利潤率為10.3%，核心權益後利潤率為6.9%。龍湖擬派中期息0.33元，按年跌29.8%。

龍湖半日升4.6%，中午收報26.4港元，現價股息率約5.9厘。

期內，營業額按年升56.4%至948億元，合同銷售額為858.1億元。物業發展收入為837.7億元，按年升61.6%。上半年毛利率為21.3%，按年跌6.4個百分點。

截至6月底止，綜合借貸總額為2,123.8億元，平均借貸成本為年利率3.99%，淨負債率為55.3%，剔除預收款後的 資產負債率為68.1%，在手現金為875.5億元。集團現金短債比超四倍，一年以內到期的短債佔比約10.1%，目前到年底已基本無償債壓力。

截至6月底止，土地儲備合計6,767萬平方米，權益面積為4,690萬平方米，平均成本為每平方米5,206元。上半年新增收購土地儲備總建築面積為226萬平方米，權益面積為134萬平方米，平均權益收購成本為每平方米9,831元。

相關文章：

【內房危機】龍湖據報完成15億人幣全額擔保中票發行　超購約2倍

【內房危機】龍湖升近1%　據報獲中銀等七家銀行35億元銀團貸款

【國企內房】庄躍凱辭任建發國際及建發物業主席　日前涉嫌嚴重違紀違法被查

編輯：袁諾曦

龍湖集團（00960） 港股

上一篇文章

【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨變動不大、道指期貨跌24點（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介昆侖能源、哈爾濱電氣　並分析受壓股新秀麗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨變動不大、道指期貨跌24點（不斷更新）
【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨變動不大、道指期貨跌24點（不斷更新）
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【AAPL】蘋果9月7日舉行秋季發布會「Far Out」　料推iPhone 14系列
【AAPL】蘋果9月7日舉行秋季發布會「Far Out」　料推iPhone 14系列
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款