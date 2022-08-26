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祖高域堅持唔打針 確定缺席美網

環球社會熱點 12:33 2022/08/26

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塞爾維亞網球男單一哥祖高域因新冠疫苗接種問題，被迫缺席多項賽事。他近日宣布，因美國對入境人士的疫苗要求，無緣參加今年的美國網球公開賽。賽會形容，祖高域缺席賽事十分可惜。

美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕 【下一頁】

祖高域（Novak Djokovic）在周四（25日）早上仍是美網參賽選手之一，但同日稍後時間，他確認不會參加今年美網。祖高域在社交網站公布決定，並感謝粉絲的支持，亦祝福其他選手。

美國疾控中心（CDC）近日重新審視非美國公民的入境疫苗要求，於周三（24日）確認維持需要完成疫苗接種才可入境的規定。美網賽會主席阿拉斯特（Stacey Allaster）表示，祖高域缺席相當可惜，希望他明年可以參賽。

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祖高域獲開綠燈爭衛冕 無打針都可參加溫布頓 【下一頁】

繼年初澳洲網球公開賽後，祖高域今年因疫苗接種問題二度缺席大滿貫賽事。於7月溫布頓錦標賽（Wimbledon）時，祖高域曾明言希望美國的入境要求可以轉變，讓未打針非公可以入境。

祖高域一月時因疫苗接種豁免引發的簽證風波，最終由澳洲聯邦法院一錘定音，裁定澳洲政府取消簽證的決定有效，祖高域面臨被遞解出境。

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責任編輯：吳漢培

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