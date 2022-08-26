  • 31°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【用戶私隱】Google被揭收集39種私隱數據　多蘋果逾2倍

科技 14:00 2022/08/26

分享：

分享：

有報告揭露Google、蘋果、Facebook等5間科企巨頭收集其用戶數據的數量，當中Google比起蘋果更多出2倍。（法新社資料圖片）

為提升演算法成效，以達致更高的廣告收益，不少科企都會收集其用戶數據，加以分析。近日，有報告揭露Google、蘋果、Facebook等5間科企巨頭收集其用戶數據的數量，當中Google比起蘋果更多出2倍。

【網絡安全】上半年勒索軟件攻擊猖獗　激增至每月逾120萬次

StockApps分析了Google、Twitter、Facebook、亞馬遜和蘋果收集用戶數據的情況，發現每間都專注於收集特定類別的資料，而不是資料的數量，而不是依賴第三方追蹤器。

當中針對每一個用戶，Google會收集39種不同類型的個人資料，是5間科企中最多的一家。其次是Twitter（24種）、亞馬遜（23種）、Facebook（14種）和蘋果（12種）。

報告發現，在眾多被Google所收集的資料中，包括從用戶的瀏覽器中所有瀏覽記錄，以及用戶於第三方網站或應用程式上的活動記錄。該企更會儲存出現在用戶Gmail帳戶中的所有電郵資料。

StockApps分析，由於Google大多的業務範疇都極依賴大數據，繼而進行具針對性的廣告和內容推薦，故自然需要收集更多的用戶資料。反觀蘋果，不如其他4間公司般依賴廣告收益，只需儲存維護用戶帳戶所需的資訊，所以其收集的數據種類最少亦不足為奇。

【私隱監控】研究：iOS版TikTok應用程式　可監控所有屏幕點擊行為

【用戶私隱】被控侵犯50億用戶私隱　lCCL：Oracle已成全球監控機器

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法
2022/08/25
【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法
【Meta】Meta Quest取消連結Facebook帳號規定　用戶需以新帳號登入
2022/08/25
【Meta】Meta Quest取消連結Facebook帳號規定　用戶需以新帳號登入
【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台
今日
【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台
【黑客入侵】逾8萬部海康威視監控鏡頭　漏洞存在一年仍未修補
今日
【黑客入侵】逾8萬部海康威視監控鏡頭　漏洞存在一年仍未修補

你可能感興趣

【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法
16:30 2022/08/25
【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法
【Meta】Meta Quest取消連結Facebook帳號規定　用戶需以新帳號登入
19:00 2022/08/25
【Meta】Meta Quest取消連結Facebook帳號規定　用戶需以新帳號登入
【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台
今日 10:52
【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台
社交平台 移動裝置 手機Apps 網絡保安 收集 Google 廣告 Twitter 大數據 Facebook

下一篇文章

【機迷熱話】Google Play Games香港測試版全面開放　Windows電腦可玩逾40款手機遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14】蘋果9月8日凌晨1時舉行秋季發佈會　iPhone 14系列手機將登場
【iPhone 14】蘋果9月8日凌晨1時舉行秋季發佈會　iPhone 14系列手機將登場
【電動車】利用3年時間　Volvo解鎖貨車全面電動化關鍵
【電動車】利用3年時間　Volvo解鎖貨車全面電動化關鍵
【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法
【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法
【電子郵件】微軟證實免費版Outlook廣告將會增加　避開廣告只能「課金解決」
【電子郵件】微軟證實免費版Outlook廣告將會增加　避開廣告只能「課金解決」
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能
【YouTube】觀看節目更方便　YouTube TV或推同一畫面支援多個直播串流功能
【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台
【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款