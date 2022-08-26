【用戶私隱】Google被揭收集39種私隱數據　多蘋果逾2倍

▲ 有報告揭露Google、蘋果、Facebook等5間科企巨頭收集其用戶數據的數量，當中Google比起蘋果更多出2倍。（法新社資料圖片）

為提升演算法成效，以達致更高的廣告收益，不少科企都會收集其用戶數據，加以分析。近日，有報告揭露Google、蘋果、Facebook等5間科企巨頭收集其用戶數據的數量，當中Google比起蘋果更多出2倍。

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StockApps分析了Google、Twitter、Facebook、亞馬遜和蘋果收集用戶數據的情況，發現每間都專注於收集特定類別的資料，而不是資料的數量，而不是依賴第三方追蹤器。

當中針對每一個用戶，Google會收集39種不同類型的個人資料，是5間科企中最多的一家。其次是Twitter（24種）、亞馬遜（23種）、Facebook（14種）和蘋果（12種）。

報告發現，在眾多被Google所收集的資料中，包括從用戶的瀏覽器中所有瀏覽記錄，以及用戶於第三方網站或應用程式上的活動記錄。該企更會儲存出現在用戶Gmail帳戶中的所有電郵資料。

StockApps分析，由於Google大多的業務範疇都極依賴大數據，繼而進行具針對性的廣告和內容推薦，故自然需要收集更多的用戶資料。反觀蘋果，不如其他4間公司般依賴廣告收益，只需儲存維護用戶帳戶所需的資訊，所以其收集的數據種類最少亦不足為奇。

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責任編輯：殷凱怡

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