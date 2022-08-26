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【TWTR】美法官拒絕馬斯克索取Twitter海量用戶數據　形容是荒謬　僅可有限獲取

股市 12:15 2022/08/26

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美法官拒絕馬斯克索取Twitter海量用戶數據　形容是荒謬　僅可有限獲取

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）與Twitter（美：TWTR）的收購交易爭議仍持續。美國特拉華州法官拒絕馬斯克索取Twitter海量用戶數據的要求，並形容要求「寬泛得荒謬」，但仍准馬斯克索取部分資訊。

外電報道，法官Kathleen McCormick於周四在一份裁決信中表示，馬斯克的法律團隊要求Twitter提供萬億數據點是「從來沒有一個頭腦正常的人試圖提出這樣的要求」。

不過，該法官仍下令Twitter提供部份數據，但範圍縮小，包括經審核的第四季帳戶歷史記錄，以判斷其平台上虛假帳戶數量。這是馬斯克試圖終止合併協議、並斥Twitter欺詐的核心爭議問題。

【ET財智Talk】美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢

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【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）

編輯：袁諾曦

經濟 美股 Twitter（美：TWTR）

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