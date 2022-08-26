▲ 【業績│油服股】中海油服：油價回落無阻工作量上升 料下半年收入高於上半年

中海油田服務 （02883） 董事長兼首席執行官趙順強指，油價下半年有回落趨勢，但仍高位盤整，而油價與油服公司的關係並不密切，只要符合上游企業的投資收益率，便會繼續投資，目前集團的工作量正緩慢上升中。

「整個油氣行業的資本開支處於上升態勢，預期今年行業的資本開支按年增長34%，至約4900億美元。」

首席財務官種曉潔預期，隨下半年工作量上升，加上提高大型裝備使用率，並提升自有技術及設備轉化率，估計下半年收入會高於上半年。

在碳捕獲利用及封存產業具有技術優勢

全球通脹高企，種曉潔表示，高通脹下成本處於高位，公司會強化經營管理，抓住技術升級，並加強夥伴供應鏈的管理，以應對通脹對成本的影響。資本開支方面，她指，今年資本開支約12億元人民幣，主要投資於自有技術及產業設備製造及更新改造。

油氣行業積極轉型，中海油服也進入風電市場。趙順強稱，風電發展相方向與公司的業務差異化較明顯，進入風電市場，源於希望能將老舊大型裝能有價值地退出，轉做海上風電勘察、修井、風電維修船等，而集團在碳捕獲利用及封存（CCUS）產業具有技術優勢，只要做一點技術改造，就能推動實施二氧化碳驅油、降鑽等新型油氣田增產工藝措施。

內地第二季疫情嚴重，趙順強稱，集團在各主要作業區積極與地方政府協調，疫情雖對公司有少許影響，但沒有影響生產指標。

【ET財智Talk】美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢

相關文章：【業績│油股】中石油冀2030年油氣新能源產量三分天下 ADR退市因交投低兼管理負擔巨大

相關文章：【中石油857】中石油彈高2% 中期多賺55% 派息0.20258元人民幣

編輯：陳韻妍