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倫敦兩蒙面賊光天化日搶劫勞力士 警方25分鐘才到場捱批（有片）

環球社會熱點 12:11 2022/08/26

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英國倫敦切爾西區屬傳統富人區，居民往往都非富則貴。外媒報道指，切爾西區周一（22日）發生街頭搶劫案，兩名持刀蒙面賊人光天化日於豪宅門外搶劫一對夫婦，受害人損失價值6萬美鎊（55.7萬港元）勞力士手錶。警方接報需時25分鐘才到場，被民眾質疑辦事不力。

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英國《每日郵報》（Daily Mail）取得由民眾所拍的影片，顯示切爾西豪宅區有兩名身穿黑衣、頭戴面罩的持刀男子，從一架灰色三菱汽車跳下，在大宅門外搶劫一對中年夫婦，其中一名賊人與丈夫糾纏、另一人就負責搶劫女子，嚇得她大聲尖叫。

片中突然有一位手持長棍的勇敢婦人出現，緩慢向賊人揮棍，試圖幫助夫婦趕走劫匪。惟兩名劫匪似乎成功得手，便衝上私家車揚長而去。

目擊者為當地居民，她透露被搶劫夫婦是外國遊客，女子損失價值6萬英鎊（55.7萬港元）的玫瑰金勞力士。她估計賊人是在南肯辛頓瞄準女士所戴的名錶，等到二人走到附近幽靜街頭後才下手。

目擊者當時立即報警及拍片作為證據，她把這對夫婦安頓於車內等待警察到來，據悉女子驚魂未定，稱對劫案感到無助。警方花費約25分鐘才趕到現場。

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目擊者指，警方認為涉事私家車很大機會是失車，或套上假車牌。劫匪得手後多數會把車輛遺棄，然後在地鐵或公共交通上分道揚鑣；除非當場人贓並獲，否則一般很難追查。

警方正對劫案展開調查，包括翻查閉路電視，目前尚未逮捕任何人。網民對倫敦近日持刀搶劫案增加感到不滿，認為市長簡世德（Sadiq Khan）辦事不力。

據悉，倫敦周日（21日）亦發生另一宗搶劫案，有假扮外賣車手的賊人用鐵錘打碎價值300萬英鎊（2,784萬港元）超跑，試圖搶去司機的勞力士名錶但失敗。

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責任編輯：郭麗明

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