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【環保建築】施耐德電氣：未來樓宇管理　要兼顧全生命周期發展

10:00 2022/08/28

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施耐德電氣香港區總裁趙啟文認為，政府《香港氣候行動藍圖2050》，力爭在2035年前把碳排放量從2005年的水平減半，使業界更着重能源減排發展。（受訪者提供）

地球資源、能源有限，而現代樓宇一直被指花耗大量能源。現時雖已有樓宇管理系統（Building Management System，BMS）助提升用電效能，惟未來的樓宇管理，由建築階段開始，並藉人工智能（AI）軟件監測，達至最優化的能源消耗及成本控制效果。

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未來樓宇管理的基本概念，包括在建築物內安裝各種感應器（sensor）及智能儀表（smart meter）裝置，蒐集能源使用分布數據，例如室內溫度、濕度及空氣質素等，再將數據送上雲端，並結合AI分析，調整能源配置，務求以最快速度將耗電量及碳排放減到最低，實現能源應用最優化；同時提升大廈內的環境質素，為大眾帶來更健康和更有效率的生活。

5D BIM 實時監測模擬分析

施耐德電氣香港區總裁趙啟文受訪時稱，以上樓宇管理系統，只是未來樓宇管理一部分，該公司更關注整個樓宇生命周期，從設計、建造到營運及維護，全面制定和提供節能減排、提升能源效益方案及技術。他指：「樓宇早在建造階段已開始產生碳排放，若以建築物的全生命周期去計算，前期的建築階段就佔25%碳排放。」

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透過建築用數據，製作5D建築信息模型（Building Information Modeling，BIM），即在建築物的3D立體模型設計圖上，加入時間和建造成本的資訊，對建築物料和能源消耗等進行實時監測、AI模擬分析及預測，將過程中的能源消耗最優化，以及降低建築成本。

【人工智能】報告：企業缺乏AI管理制度　僅54%模型可落地使用

趙啟文又提到，樓宇的類型有新舊之分。對於新建的樓宇，不少已設有感應器及蒐集一定數據紀錄，故此可直接利用這些已有數據，配合軟件系統對樓宇進行分析。

但30年以上樓齡的舊樓，所遇到的挑戰就較大，因為舊樓在建造時，並沒有安裝感應器等先進儀器，所以亦沒有耗電量等能源數據資料。要幫助舊樓「進化」，必先由安裝感應器等硬件開始，逐步蒐集數據，因此資金及時間成本也較高。

數據中心醫院 監控要求更高

除樓宇外，數據中心也是BMS的發展重地。趙啟文認為，作為國際商業城市，香港具有先天優勢吸引全球企業來港設置數據中心，但由於數據中心內會配備大量伺服器等電子器材，所以會有較高的製冷標準，而相應的耗電量和監控要求都較高，更需要使用AI軟件監測用電狀況。

【金融科技】香港金融科技發展三大挑戰　Google香港：盡早做好雲端應用及數據管理

此外，醫院對用電要求也相當大，尤其重視BMS的可靠性。他表示：「醫院有大量維生儀器及手術室，無時無刻使用電力，萬一突然停電，後果不堪設想。」現時的BMS除有能源監控外，也能實時分析及預測電力設備損耗狀況，可更早通知醫院對問題設備進行維修，使醫療服務能更安全和可靠地全日運作。

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記者：陳卓賢

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