【網絡安全】上半年勒索軟件攻擊猖獗　激增至每月逾120萬次

▲ 黑客會以五個關鍵行業為主要目標，包括教育（15%）、地方政府部門（12%）、醫療保健（12%）、基礎建設（8%）和金融業（6%）。（法新社）

近年雙重勒索成為趨勢，黑客透過勒索軟件竊取企業的敏感數據後，會以發布或出售資料為威脅，迫使企業交付贖金。雲端安全解決方案供應商Barracuda的報告指出，今年上半年勒索軟件攻擊仍然猖獗，數量已激增至每月逾120萬次。

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Barracuda分析了過去一年106件廣為人知的勒索軟件攻擊事件，發現黑客會以五個關鍵行業為主要目標，包括教育（15%）、地方政府部門（12%）、醫療保健（12%）、基礎建設（8%）和金融業（6%）。

報告提到，雖然針對地方政府部門的攻擊僅輕微增加，但針對教育機構的勒索軟件攻擊增加了一倍以上，而針對醫療保健和金融領域的攻擊更增加了兩倍。至於針對其他行業（包括汽車、酒店、媒體、零售、軟件和科技機構）的攻擊，也按年增加一倍以上。

專家倡以服務形式 提供複雜安全技術

Barracuda技術總監Fleming Shi表示：「隨著勒索軟件和其他網絡威脅不斷發展，對安全解決方案的需求愈趨強勁，網絡犯罪分子首先會以小企業為目標，然後試圖潛入更大的機構。」因此，安全解決方案供應商應為不同公司規模的使用者開發易於使用和部署的產品。

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至於複雜的安全技術，Fleming Shi建議應以服務形式提供，以便各種規模的企業都可以保護業務免受層出不窮的威脅。通過提供更易操作和便利的安全解決方案，整個業界更能抵禦勒索軟件和其他網絡攻擊。

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責任編輯：陳卓賢