阿里巴巴9988短炒攻略 上望反彈目標多少？ 股市 14:00 2022/08/26 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 延續昨日升勢，今日高開4%，午後仍能維持近2%的升幅，報xx元。中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）指出阿里巴巴早前股價較低殘，論短期升勢阿里跑出屬正常。從走勢上看，阿里於100天線附近見阻力，待股價回落至95元附近才部署較好，止蝕位定86元，上望108-110元。足本分析→【按此】 *內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 科技股三揀一：京東9618 VS 阿里巴巴9988 VS 美團3690炒邊隻？ 今日 科技股三揀一：京東9618 VS 阿里巴巴9988 VS 美團3690炒邊隻？ 【ET開市直擊】港股報復式反彈怎解讀 科技股能否重拾升勢？（附Time code） 今日 【ET開市直擊】港股報復式反彈怎解讀 科技股能否重拾升勢？（附Time code） 港股重上20000點 反彈目標看多少？ 今日 港股重上20000點 反彈目標看多少？ 美團3690業績博唔博？黃偉豪分析業績部署 今日 美團3690業績博唔博？黃偉豪分析業績部署 你可能感興趣 科技股三揀一：京東9618 VS 阿里巴巴9988 VS 美團3690炒邊隻？ 今日 13:53 科技股三揀一：京東9618 VS 阿里巴巴9988 VS 美團3690炒邊隻？ 【ET開市直擊】港股報復式反彈怎解讀 科技股能否重拾升勢？（附Time code） 今日 13:16 【ET開市直擊】港股報復式反彈怎解讀 科技股能否重拾升勢？（附Time code） 港股重上20000點 反彈目標看多少？ 今日 12:11 港股重上20000點 反彈目標看多少？ 最新專欄文章 更多 科技股三揀一：京東9618 VS 阿里巴巴9988 VS 美團3690炒邊隻？ 今日 科技股三揀一：京東9618 VS 阿里巴巴9988 VS 美團3690炒邊隻？ 美團3690業績博唔博？黃偉豪分析業績部署 今日 美團3690業績博唔博？黃偉豪分析業績部署 港股重上20000點 反彈目標看多少？ 今日 港股重上20000點 反彈目標看多少？ 港股連日成交低於1000億 兩萬點之下有「神奇力量」買上？ 2022/08/25 港股連日成交低於1000億 兩萬點之下有「神奇力量」買上？ 美股步入調整可以撈貨？一個重要策略你要知 2022/08/24 美股步入調整可以撈貨？一個重要策略你要知 投資策略 新經濟股 個股分析 市況分析 技術分析 投資推介 港股 止蝕 阿里巴巴－SW（09988）