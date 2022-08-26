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阿里巴巴9988短炒攻略　上望反彈目標多少？

股市 14:00 2022/08/26

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阿里巴巴 （09988） 延續昨日升勢，今日高開4%，午後仍能維持近2%的升幅，報xx元。中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）指出阿里巴巴早前股價較低殘，論短期升勢阿里跑出屬正常。從走勢上看，阿里於100天線附近見阻力，待股價回落至95元附近才部署較好，止蝕位定86元，上望108-110元。足本分析→【按此

*內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢*

責任編輯：袁曉聰  

欄名 : 3分鐘睇股

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