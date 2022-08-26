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【年輕創業家】雀巢推出青年創業平台　提供食品科學、產品開發培訓　港人亦可參與！

商業 11:30 2022/08/26

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雀巢青年創業平台提供的主要計劃另外亦包括Nestlé R+D Accelerator（雀巢研發加速器）。（雀巢官網截圖）

雀巢推出「雀巢青年創業平台」（Nestlé Youth Entrepreneurship Platform），年輕創業家可以在平台上透過「創業學院」及專門培訓等方式，增長知識及學習新技能；港人亦可登記參加活動。

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雀巢青年創業平台是為希望學習新知識和技能、測試想法或發展業務的年輕創新者和企業家而設，涵蓋的領域包括食品科學、科技、產品和服務開發，包括再生農業和可持續包裝。

本港創業家亦可登記參加

該網上平台內有雀巢創業學院 (The Nestlé Entrepreneurship Academy)，以及來自不同地區的訂制內容和資源，如巴西、英國及美國等。部分內容是以實體形式進行，但現時香港未有實體活動，本港參加者只能參與其他地方的網上活動，例如培訓、研討會等。

雀巢青年創業平台提供的主要計劃另外亦包括Nestlé R+D Accelerator（雀巢研發加速器），企業家可以在雀巢全球12個加速器之一申請挑戰，專注開發顛覆性的食品和飲品創新，並在6個月內將它們推向市場。

參與者可以與來自世界各地的雀巢研發專家合作，如食品技術專家、營養學家、監管和食品安全專家、設計師和包裝專家。每個團隊還獲得專屬創新教練的實際支援和雀巢高級管理層的指導。

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責任編輯：葉泳珊

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